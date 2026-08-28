Angela Leiva presenta “Y Yo Que Valgo Tanto”, su nueva colaboración junto a Los Caligaris, una canción que combina su carácter y potencia vocal con la energía y el espíritu festivo de la reconocida banda cordobesa.

La canción se construye a partir de un divertido ida y vuelta entre Angela y Los Caligaris, en el que aparecen las dos caras de una misma historia.

Por un lado, ella se muestra firme y segura de lo que vale; por el otro, ellos reconocen sus diferencias y admiten haber dejado escapar a alguien que estaba fuera de su alcance.

El encuentro reúne dos universos con identidades muy marcadas: la fuerza interpretativa y la sensibilidad de Ángela se cruzan con el sello festivo y descontracturado de Los Caligaris, dando como resultado una colaboración cargada de personalidad y complicidad.