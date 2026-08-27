Tan Biónica vuelve al Movistar Arena después de un año marcado por el éxito de El Regreso Tour. La banda integrada por Chano, Bambi, Diega y Seby se reencontrará nuevamente con su público porteño el próximo 11 de febrero de 2027, en una noche que promete reunir sus grandes clásicos con las canciones de su nueva etapa.
Tan Biónica en el Movistar Arena: cuándo salen las entradas
La preventa Santander comenzará el lunes 31 de agosto a las 13 horas y estará disponible hasta agotar stock.
La compra podrá realizarse a través de Movistar Arena, con el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander.
Una vez agotada la preventa, comenzará automáticamente la venta general, disponible con todos los medios de pago y manteniendo el beneficio de 6 cuotas sin interés.
El Regreso Tour: las próximas fechas de Tan Biónica
La banda continuará con su gira internacional antes de regresar a Buenos Aires. El calendario anunciado incluye:
- 6 de septiembre: Teatro Caupolicán, Santiago de Chile.
- 8 de septiembre: Royal Center, Bogotá.
- 10 de septiembre: Teatro Metropólitan, Ciudad de México.
- 13 de septiembre: Festival Cordillera, Bogotá.
- 18, 19 y 20 de septiembre: Antel Arena, Montevideo.
- 25 de septiembre: Fiesta Nacional de los Estudiantes, Jujuy.
- 10 de octubre: Arena Asunción, Asunción.
- 22 de octubre: Razzmatazz, Barcelona.
- 25 de octubre: Live Las Ventas, Madrid.
- 31 de octubre: Estadio Boca Unidos, Corrientes.
- 7 de noviembre: Five Park, Neuquén.
- 14 de noviembre: Estadio Instituto, Córdoba.
- 21 y 22 de noviembre: Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata.
- 5 de diciembre: Estadio Newell’s Old Boys, Rosario.
- 12 de diciembre: Estadio UNO, La Plata.
- 11 de febrero de 2027: Movistar Arena, Buenos Aires — nueva fecha.