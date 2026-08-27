Además de llenar estadios y posicionarse como una de las principales figuras de la música urbana argentina, Duki decidió apostar por una nueva faceta empresarial. Mauro Ezequiel Lombardo se convirtió en socio de Clutch, el proyecto de básquet impulsado por Grego Rossello, y juntos presentarán un complejo deportivo pensado para acercar la experiencia profesional al público amateur.

La incorporación del cantante no resulta casual. Desde hace años, Duki muestra públicamente su fanatismo por el básquet y la NBA, una pasión que aparece reflejada tanto en su vestimenta como en diferentes videoclips y referencias dentro de sus canciones.

Ahora decidió llevar ese interés a otro nivel con Clutch x Duki, una nueva sede que buscará combinar deporte, música, entretenimiento y cultura urbana.

CÓMO ES CLUTCH X DUKI, EL NUEVO NEGOCIO DEL CANTANTE

Grego Rossello celebró públicamente la incorporación del músico al proyecto. “¡Más que un sueño! Mi emprendimiento favorito asociado con mi cantante favorito. Se viene una cancha de un nivel mega profesional, quizás la mejor del país”, expresó.

El complejo tendrá como principal atractivo una cancha con dimensiones oficiales FIBA y piso de parqué flotante de alto rendimiento. Además, contará con un espacio especialmente preparado para básquet 3x3 y dos pantallas gigantes.

La identidad del cantante también estará presente en el diseño: en el centro de la cancha aparecerá el reconocido logo de las cuatro “D” de Duki.

Duki sorprendió con su nuevo negocio lejos de la música. Crédito: Instagram

Otro de los puntos destacados será un mural dedicado a la Generación Dorada del básquet argentino, con un homenaje a los jugadores que protagonizaron algunos de los mayores logros de la historia de la Selección, entre ellos la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

“Queremos hacerla lo más profesional posible, para que cualquier persona que alguna vez soñó con sentirse un profesional tenga esa oportunidad en su vida”, explicó Duki sobre el objetivo del proyecto.

Crédito: Instagram

DUKI Y GREGO ROSSELLO SE ENFRENTARÁN EN EL PARTIDO INAUGURAL

La apertura oficial tendrá como gran atractivo un encuentro bautizado “Estado de Flow”, en el que un equipo encabezado por Duki se enfrentará al conjunto de Grego Rossello.

Para darle todavía más nivel al espectáculo, dos entrenadores históricos estarán a cargo de los equipos: Julio Lamas dirigirá al conjunto de Duki y Sergio “Oveja” Hernández estará al frente del equipo de Rossello.

El partido también contará con la participación de reconocidas figuras del básquet. Entre los nombres anunciados aparecen Facundo Campazzo, Luis Scola, Carlos Delfino, Walter Herrmann, Andrés “Chapu” Nocioni y Alejandro Montecchia, entre otros.

Duki sorprendió con su nuevo negocio lejos de la música. Crédito: Instagram

La música y el streaming también tendrán representación. Coscu, Tiago PZK, Khea, Rusherking, Nati Jota, Sofi Martínez, Diego Leuco, Davoo Xeneize y Marti Benza son algunas de las personalidades previstas para el evento.