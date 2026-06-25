El 24 de junio, Duki sopló las 30 velitas y Emilia Mernes se encargó de que fuera una noche inolvidable.

La cantante le organizó una megafiesta de cumpleaños para celebrar el cambio de década de su novio, pero la gran protagonista de la noche fue la imponente torta que mandó a hacer especialmente para él.

El pícaro reto de Emilia Mernes a Duki en su megafiesta de 30 años (foto de Instagram)

A través de sus historias de Instagram, Emilia compartió una postal del impresionante pastel y aprovechó para lanzarle un pícaro “reto” a Mauro.

“Te amo, aunque salgas hablando en todas las fotos”, bromeó la artista, dejando en evidencia la divertida costumbre del trapero a la hora de posar.

El pícaro reto de Emilia Mernes a Duki en su megafiesta de 30 años (foto de Instagram)

En otras de las imágenes que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, se pudo ver una larguísima mesa repleta de opciones gastronómicas premium y una ambientación íntima para festejar a lo grande con su círculo más cercano.

El pícaro reto de Emilia Mernes a Duki en su megafiesta de 30 años (foto de Instagram)

El pícaro reto de Emilia Mernes a Duki en su megafiesta de 30 años (foto de Instagram)

El tierno mensaje de amor de Emilia a Duki

Más allá de los chistes y las puestas en escena, el romanticismo no quedó atrás. Emilia conmovió a sus millones de seguidores al publicar una foto retro de la pareja, de cuando grabaron el videoclip de Como si no importara en 2021, el tema que selló el inicio de su historia de amor.

“Y te sigo eligiendo aunque pasen los años. Feliz cumple, mi amor”, le dedicó la entrerriana a corazón abierto.

El pícaro reto de Emilia Mernes a Duki en su megafiesta de 30 años (foto de Instagram)

Completamente enamorado, el líder del trap argentino no tardó en devolverle el gesto con una romántica respuesta en el posteo: “Te amo, mi vida. Gracias por todo. Sos la mejor compañera del mundo”.