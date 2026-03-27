En medio del escándalo que envuelve a Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra, quien alzó la voz fue Candela, hermana del Duki.

La joven apareció a través de redes sociales para dar a conocer “la verdadera cara” de Memi, en medio de la polémica.

Mientras sigue el debate entre Emilia, Tini y María, Candela reposteó una historia de su cuñada y fue contundente: “Orgullosa de esta mujer, que aparte de ser increíble, es una artista con todas las letras”.

La hermana del Duki tuvo un contundente gesto: qué hizo en medio del escándalo que protagoniza Emilia Mernes

QUÉ DIJO LA HERMANA DEL DUKI SOBRE EMILIA MERNES

Candela profundizó: “Nunca vi a alguien tan profesional, dedicada a su trabajo. Eso debería importar y no toda esta mierda”.

La hermana del Duki tuvo un contundente gesto: qué hizo en medio del escándalo que protagoniza Emilia Mernes

Así, no solamente resaltó la figura de Emilia, sino que colaboró para despejar los rumores de crisis con el Duki.