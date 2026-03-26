La versión de que Tini Stoessel se enfureció con Emilia Mernes porque los bailarines de su staff se quedaron con la ex Rombai, luego de los dos años que estuvo fuera de los escenarios, motivó que los propios artistas salieran a contar su verdad y hasta Mati Napp se la jugó.

“Conmigo, con los bailarines y con el equipo, Emi siempre fue impecable”, escribió el aclamado coreógrafo que se hizo popular tras su paso por el Bailando y el romance con Flor Vigna.

“Tanto profesional como personalmente”, enfatizó.

Matías Napp bancó a Emilia Mernes. Por: Fernando Gatti

Palabras que resuenan fuerte en medio del silencio de Tini Stoessel y María Becerra luego del desgarrador posteo de Emilia Mernes.

La reflexión de la exbailarina de Tini Stoessel

“Los bailarines no le pertenecemos a nadie. Nadie nos roba, nadie nos presta. Gracias a Dios puedo elegir con quién trabajo“, escribió Denise Di Paolo, una de las involucradas en el escándalo de presunta traición.

Denise Di Paolo, exbailarina de Tini Stoessel, bancó a Emilia Mernes. (Foto: @denudipaolo)

“Gracias a Dios trabajé con todas las artistas mujeres de Argentina y Emi me dio trabajo a mí y a un equipo entero de personas durante cuatro años seguidos”, exaltó.

“Por eso me duele tanto que se digan tantas cosas horribles de ella y no poder decir nada porque todo lo pueden sacar de contexto o subirlo en un programa basura”, continuó.

Denise Di Paolo, exbailarina de Tini Stoessel, bancó a Emilia Mernes. (Foto: @denudipaolo)

“Este es mi trabajo, más allá del artista que a vos te guste escuchar. Y esto es bullying sin sentido, absolutamente hiriente y porque es gratis”, cerró la fiel compañera de Emilia Mernes.