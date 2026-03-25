En medio del escándalo que envuelve a Emilia Mernes, apareció una voz clave: la de Duki, quien no dudó en salir a bancarla públicamente con un mensaje cargado de amor y apoyo incondicional a su novia.

A través de sus redes sociales, el referente del trap compartió una foto juntos y escribió sentidas palabras para su pareja, dejando en claro que está a su lado en este momento delicado: “Te amo con el alma. Gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero”, expresó.

Lejos de esquivar la polémica, el artista también apuntó contra quienes opinan sin conocer la interna: “Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@duki)

En ese sentido, reafirmó la solidez del vínculo que construyeron juntos: “Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado”.

Pero el mensaje no terminó ahí. Duki fue por más y destacó las cualidades de Emilia: “Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo”.

De esta manera, el cantante dejó en claro su postura en medio del conflicto que sacude a Emilia Mernes, sumando contención y respaldo en un momento donde la artista había confesado sentirse “angustiada y asustada” por el nivel de odio en redes.

Foto: Instagram (@emiliamernes)

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EMILIA MERNES ROMPIÓ EL SILENCIO CON UN PEDIDO DESESPERADO: “ESTOY MUY ANGUSTIADA Y ASUSTADA”

Luego de varios días en el centro de la polémica, Emilia Mernes decidió hablar. Y lo hizo con un contundente mensaje en sus redes sociales, donde expresó su angustia por las versiones que circularon en su contra.

“Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, comenzó escribiendo la artista, visiblemente afectada por la situación, en un posteo que subió a Instagram Stories.

En esa misma línea, explicó por qué eligió el silencio en un primer momento: “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@emiliamernes) Por: Fabiana Lopez

Lejos de esquivar el tema, Emilia fue contundente al marcar un límite: “Ni yo, ni ninguna de las mujeres involucradas, tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.

Además, se refirió a posibles diferencias con colegas -después de las especulaciones que nacieron con posibles conflictos con Tini Stoessel y María Becerra- dejando en claro que no hay conflictos irresueltos: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar, siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

Finalmente, cerró con un pedido desesperado para frenar la escalada de violencia en redes: “Por favor, les quiero pedir que paren. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.