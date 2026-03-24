El mundo del espectáculo y el fútbol volvió a cruzarse con un rumor que explotó en redes y programas de televisión. Todo comenzó cuando Ángel de Brito contó que Emilia Mernes le habría escrito a un jugador de la Selección Argentina, y que ese futbolista estaría casado.

La información se viralizó en cuestión de horas y, como suele pasar, los nombres empezaron a circular sin filtro. Entre ellos, el de Leandro Paredes, lo que generó un fuerte revuelo y puso el foco directamente en su pareja, Camila Galante.

Lejos de esquivar la polémica, la influencer decidió hablar. Según contó la periodista Paula Varela, le escribió de forma directa para consultarle sobre la situación, y la respuesta fue tajante.

Foto: Captura de X (@Palivarela) Por: Fabiana Lopez

“Hola Pau. No es verdad. Yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió”, aclaró Camila, desmintiendo de plano cualquier tipo de vínculo entre su marido y el supuesto escándalo.

Pero no se quedó ahí. Molesta por la reiteración de este tipo de versiones, cerró con una frase que dejó en claro su hartazgo: “Ni idea por qué siempre lo involucran a él”.

Foto: Instagram (@ccamilagalantee)

Así, mientras el rumor sigue girando y sin confirmaciones oficiales sobre el destinatario de los mensajes, la palabra de Galante buscó ponerle un freno a las especulaciones, al menos en lo que respecta a su pareja.

Foto: Instagram (@emiliamernes)

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ASEGURAN QUE EMILIA MERNES QUEDÓ MUY AFECTADA TRAS EL ESCÁNDALO: “ESTÁ DEPRIMIDA”

Luego de todas especulaciones que despertó el conflicto que habría nacido entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, una nueva información -que lanzó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda- encendió las alarmas sobre el estado emocional de la artista.

“Me enteré que Emilia está muy deprimida. No le gustaron las versiones. No por nosotros, por todo el mundo”, comenzó diciendo la conductora del programa de América.

En medio del revuelo mediático, la presentadora dejó en claro que la exposición y los rumores habrían impactado de lleno en la cantante, que viene siendo foco de versiones cruzadas en redes y programas.

Foto: Instagram (@emiliamernes)

Incluso, Yanina contó que intentó abrirle una puerta a Emilia para que dé su versión: “Yo le ofrecí derecho a réplica para que me cuente su historia y se cuente la versión. Y ahí que la gente decida”.

Yanina Latorre: “Me enteré que Emilia está muy deprimida. No le gustaron las versiones. No por nosotros, por todo el mundo”.

“Yo le ofrezco este espacio. Si quiere yo hablo con ella, charlamos, que me cuente su historia, que me mande alguna prueba”, cerró Yanina Latorre en vivo.