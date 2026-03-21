Tini Stoessel cumple años este sábado y en la previa dio un show el viernes en el estadio Kempes en la Ciudad de Córdoba; en el mismo dio que hablar no solo por las frases indirectas que lanzó en pleno concierto sino que también por la drástica decisión que tomó después de que se viralizara todo el escándalo con Emilia Mernes.

Es que la artista, que fue noticia la última semana por su fuerte rivalidad con Emilia, y no solo ella sino que también María Becerra se sumó a esta polémica, eliminó las dos canciones que tenía con ella, “La Original” y “Blackout”, del setlist de FUTTTURA y la reemplazó por “High Remix”, un tema que tiene en colaboración con María Becerra y Lola Índigo.

Tini Stoessel sacó de su setlist de FUTTTURA las canciones con Emilia Mernes (Foto: X/@fedeebongiorno)

A todo esto se sumó Ángela Torres, quien también dejó de seguir a Mernes de sus redes sociales hace unos días y estuvo como invitada de Tini en su show del último vienres en el que cantaron juntas “Favorita” de Ángela y “Si tú te vas” de Tini.

Ángela Torres cantó en el show de Tini Stoessel en Córdoba el último viernes (Foto: X/@tinidata)

LA PICANTE FRASE DE TINI STOESSEL EN SU SHOW EN CÓRDOBA

Después de que saliera a la luz todo el escándalo de la rivalidad de Tini Stoessel y María Becerra contra Emilia Mernes, la pareja de Rodrigo de Paul decidió sacar de su setlist de FUTTTURA las canciones que tenía en colaboración con Emilia para reemplazarla por otra que tiene con Becerra y Lola Índigo.

Tini Stoessel lanzó una fuerte frase en su último show tras el escándalo con Emilia Mernes (Foto: captura de X/@tinidata).

Pero no todo terminó ahí ya que en medio del show aprovechó para lanzar una fuerte frase con la que confirma todo el escándalo del que tanto se habló la última semana: “Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano”, dijo en medio de su concierto en Córdoba este viernes.

QUÉ PASÓ ENTRE TINI STOESSEL, MARÍA BECERRA Y EMILIA MERNES

La fuerte pelea de Tini Stoessel y María Becerra con Emilia Mernes que estalló en marzo del 2026 es una de las rupturas miedáticas más grandes del pop argentino, marcada por un distanciamiento total y acusaciones de “traición” profesional.

En el caso de Tini, la pelea escaló por motivos más personales: Emilia habría filtrado información íntima de la Triple T y que su equipo intentó “bajar” a colaboradores de Tini para sus propios proyectos, lo que la artista consideró una traición total a su confianza.

Además, se la señala a Emilia por sabotaje profesional por parte hacia los shows de María en River y “la nena de Argentina”, lanzó indirectas sobre la falta de sororidad en la industria. El conflicto se hizo oficial en redes sociales con un “unfollow” masivo.

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