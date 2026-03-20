El 17 de marzo, los fans de Tini Stoessel detectaron un gesto que no pasó desapercibido: la cantante dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram.

Lo que parecía un simple movimiento en redes sociales terminó desatando un verdadero terremoto en el mundo del pop argentino.

A partir de ese momento, varios artistas también dejaron de seguir a Mernes y miles de usuarios replicaron la decisión, generando un fuerte impacto en sus números.

Según se pudo observar, el día en que se conoció el unfollow, Emilia contaba con más de 10.100.000 seguidores.

Emilia Mernes: la pelea con Tini impactó en sus redes (Instagram)

Tan solo tres días después, la cifra evidenció una caída de aproximadamente 100.000 seguidores.

Emilia Mernes: la pelea con Tini impactó en sus redes (Instagram)

Entre las figuras que también marcaron distancia en redes aparece Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien entabló un vínculo cercano con Tini a partir de su relación con Rodrigo de Paul.

Aseguran que Emilia Mernes hizo una polémica jugada tras el unfollow de Tini y estallaron las redes (captura de América TV)

Yanina Latorre reveló qué hizo Emilia Mernes tras el unfollow de Tini Stoessel y generó polémica

Yanina Latorrelanzó una explosiva versión en Sálvese Quien Pueda: Emilia habría salido a comprar seguidores para sostener sus números tras el escándalo.

“Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no solo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”, aseguró la panelista al aire.

Además, Yanina Latorre profundizó sobre el efecto dominó que generó la situación: “Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”.

Cabe recordar que, además de Tini, otras figuras comoMaría Becerra, Antonela Roccuzzo, Tuli AcostayTaichutambién dejaron de seguir a Mernes, lo que alimentó aún más las versiones de conflicto dentro del ambiente.