La escena del pop argentino sumó un nuevo capítulo de tensión este martes, cuando Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram y desató un verdadero escándalo entre los fans. El gesto, que parecía impensado hace apenas un tiempo, terminó de confirmar los rumores de pelea y puso fin a una de las amistades más fuertes del ambiente.

Durante años, Tini y Emilia mostraron una relación cercana, compartieron escenarios y hasta lanzaron colaboraciones que se convirtieron en hits. Sin embargo, en los últimos meses crecieron las versiones de internas, supuestos “robos” de bailarines y tensiones por amistades cruzadas, especialmente por la cercanía de Tini con Maria Becerra, quien mantiene un enfrentamiento público con Emilia desde hace tiempo.

Las fotos de Emilia Mernes y Tini Stoessel súper diosas bailando en una fiesta.

La noticia explotó cuando se supo que Tini dejó de seguir a Emilia en Instagram, mientras que la entrerriana todavía la sigue. El movimiento virtual fue suficiente para que los seguidores de ambas artistas llenaran las redes de mensajes, memes y especulaciones sobre el verdadero motivo detrás del quiebre.

La situación no solo confirmó el distanciamiento, sino que dejó en claro que la relación entre las dos ya no es la misma. Hasta ahora, ambas habían mantenido la cordialidad en público, pero el unfollow de Tini terminó con cualquier duda.

Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes (Fotos: capturas Instagram @tinistoessel y @emiliamernes)

Leé más:

Aseguran que Tini Stoessel y Emilia Mernes están peleadas a muerte: “Me crucé con tantas víboras...”

TINI STOESSEL IMITÓ A MARÍA BECERRA Y DEJÓ DE SEGUIR A EMILIA MERNES: EL FIN DE UNA AMISTAD QUE DEFINÍA EL POP

Hace menos de dos años, Tini y Emilia habían lanzado juntas “Blackout”, una colaboración que también incluyó a Nicki Nicole y que fue furor en plataformas digitales. Pero el desenlace parecía inevitable: semanas atrás, Maria Becerra contó en una entrevista que Tini es una de sus mejores amigas, mientras que el vínculo con Emilia ya estaba roto desde hace tiempo.

Las tres compartieron proyectos dentro del colectivo “Los del Espacio”, junto a otros referentes del género urbano, pero las diferencias personales y profesionales terminaron por separar los caminos.

María Becerra fue la primera en dejar de seguir a Emilia Mernes, y ahora se le sumó Tini Stoessel (Foto: Instagram @mariabecerra) Por: instagram

El distanciamiento no quedó solo en Tini. Maria Becerra también dejó de seguir a Emilia en Instagram, cortando el último lazo público que las unía. Así, la grieta en la escena musical argentina se hizo todavía más profunda y el conflicto sumó un nuevo capítulo.

Por ahora, Emilia no se pronunció sobre la decisión de sus colegas ni realizó movimientos similares en sus redes. La incógnita es si responderá con un gesto igual o si elegirá mantenerse al margen de la polémica y enfocarse en su carrera.

Leé más:

Tini Stoessel y Emilia Mernes se vieron las caras en un cumpleaños plagado de famosos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.