Emilia Mernes no deja de sorprender a sus fans. Esta vez, la artista decidió dar un paso fuera de los escenarios y se animó a un nuevo desafío: abrir una inmobiliaria junto a su mamá, Liliana Gabriela Rueda . El proyecto, que nació del deseo de compartir algo más allá de la música, ya generó revuelo por el nombre que eligieron para la empresa.

La cantante de hits como “En la intimidad” y “No se ve” ingresaron al mercado de bienes raíces con la creación de la sociedad anónima “Perra Exclusive S.A.”, con una inversión incial de $30 millones, según el Boletín Oficial.

Conforme a la información que dio Andrea Taboada en Infobae, la artista sería la accionista mayoritaria con el 95% de las acciones siendo directora suplente y su madre es la presidenta de la empresa, habilitada para la compra, venta y alquiler de inmuebles, desarrollo de proyectos residenciales, comerciales e industriales.

De esta manera, Emilia marca un antes y un después en su vida ya que apuesta al mercado inmobiliario en paralelo a su éxito en el mundo del espectáculo. El nombre que le puso a su nueva empresa hace referencia a su canción “Exclusive.mp3″.

¿EMILIA MERNES Y DUKI EMBARAZADOS? LOS DETALLES DEL RUMOR

El inicio del 2026 trajo mucho más que brindis y festejos para Emilia Mernes y Duki. La pareja, que eligió el exclusivo pueblo de Breckenridge en las Montañas Rocosas de Colorado para recibir el año, se convirtió en tendencia después de que el rapero lanzara una frase que hizo explotar las redes: “Se viene el pibe”.

El comentario, que Duki soltó en pleno brindis y quedó registrado en un video que la propia Emilia compartió en sus redes, disparó una ola de rumores sobre un posible embarazo. En las imágenes se los ve rodeados de amigos, entre risas, música y copas en alto, mientras suena “One More Time” de Daft Punk. Duki besó a Emilia y soltó la frase que todos interpretaron como una pista sobre la llegada de un hijo.

La reacción de Emilia, divertida y cómplice, no hizo más que alimentar las especulaciones. En minutos, la frase se viralizó y los seguidores de ambos artistas se lanzaron a debatir: ¿están esperando su primer hijo o fue solo una broma entre amigos? Después, la cantante echó más leña al fuego al publicar una foto con el número 3 y velas de fondo, aunque también podría interpretarse esto como un emoji de corazón: “<3″.

