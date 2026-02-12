La versión de que Tini Stoessel estaría enfrentada a muerte con Emilia Mernes circula con fuerza en las redes sociales, pero ahora Yanina Latorre agregó un detalle que probaría la veracidad del rumor.

Las declaraciones de Martina en sus entrevistas por el Futttura, The World Tour encendieron las alarmas: “Estoy harta, me hicieron tan con..., me crucé con tantas víboras. Ahora marco los límites en todos los aspectos, y más en la industria porque era mucho más ingenua. Y cuando te empezás a dar cuenta de la verdad, por dónde va la gente...”.

Para los fanáticos de Tini la destinataria de esos dichos era Emilia, pero eran meras especulaciones.

Emilia Mernes y Duki (Foto: Movilpress)

Algunos creyeron ver una señal de conflicto por el fuerte lazo que Stoessel forjó con María Becerra, con quien hizo un exitoso feat y llevó a su reciente gira, pero por sobre todo no se puede ni ver con Mernes.

El dato de Yanina Latorre sobre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Sin embargo, Yanina Latorre recordó que Lizardo Ponce es amigo Stoessel y de Mernes, y le consultó por qué Emilia fue a una cena íntima hace un mes por su cumpleaños, y Tini solo participó del festejo al día siguiente en un boliche.

Yanina Latorre contó detalles de la guerra entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Así las cosas, Lizardo desafió a Yanina a que tanto ella como sus panelistas del streaming de El Observador consigan la verdad por sus medios, pero negó la versión de mala onda entre las ídolas pop.

Tini Stoessel (Foto: Movilpress)

“¡Se odian!“, remató Yanina.