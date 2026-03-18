Tini Stoessel, que este fin de semana presentará su tour Futttura en el Estadio Mario Kempes, revolucionó las redes con el anticipo de su nueva canción, “Dos amantes”, y la lista de invitados dejó a todos boquiabiertos.

El adelanto, que en menos de media hora superó el millón y medio de reproducciones, muestra la participación de Susana Giménez, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cacho Deicas y Ulises Bueno. La canción verá la luz este jueves a las 21 en Argentina.

“Para todos esos amores que dicen ser prohibidos”, escribió Tini en sus redes, generando aún más expectativa entre sus seguidores. El video oficial ya es tendencia antes de su estreno.

Tini: nuevo video en medio de la polémica

Tini, que el 21 de marzo cumplirá 29 años, eligió celebrar a lo grande: con un tema que reúne a lo mejor de la música y el espectáculo argentino.

Todo se da en el marco de una polémica que incluye a Stoessel y Emilia, y a las esposas de la Selección Argentina como Antonela Roccuzzo.

Messi entre Tini y el gol 900

Lionel Messi festeja su gol 900 en el partido de este miércoles 18 de marzo entre Inter Miami y Nashville SC en el Chase Stadium. Foto: Jim Rassol-Imagn Images Por: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

En el mismo día en que alcanzó la impactante marca de los 900 goles en su carrera, Lionel Messi volvió a demostrar que su talento trasciende el fútbol.

Pero a pesar del gol 900 de Messi, Inter Miami empató ante Nashville y quedó eliminado en la Concachampions.

Lionel abrió la cuenta en el partido de vuelta, pero el gol de visitante lo dejó afuera del certamen internacional.