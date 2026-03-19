En las últimas horas, Emilia Mernes, María Becerra y Tini Stoessel saltaron al centro de la escena por varios contrapuntos.

En ese marco, quien se metió inesperadamente fue Araceli González, que tomó partido por una de ellas.

En el programa “Sería Increíble”, de Olga, la actriz explicó a quién apoya entre Emilia, María y Tini, y reveló los motivos.

Araceli González en Olga. Captura: Sería Increíble (Olga)

QUÉ DIJO ARACELI GONZÁLEZ DE EMILIA MERNES

En Olga, la artista fue contundente sobre lo que opina del escándalo que envuelve a las cantantes.

“Emilia es más linda, canta, es exitosa y siempre va a tener una manada de hienas que van a querer comerla”, sentenció.

“Todas son talentosas, pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de alguien público y exitoso. Es raro que todo el mundo la deje de seguir, lo digo porque lo viví en carne propia”, agregó Araceli.

La actriz fue más allá y habló de bullying: “Esto pasa, sucede y es gravísimo. El bullying también es para las lindas. Cuando uno está tan expuesto y empiezan a hablar tanto de uno es espantoso”, reflexionó desde su experiencia personal.

Sin vueltas, dejó en claro su postura en medio del conflicto: “Estoy del lado de Emilia Mernes hasta que me demuestren lo contrario”, afirmó.