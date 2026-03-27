A 10 días de que estallara el escándalo entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra, con el resonante unfollow en Instagram de La Triple T a la cantante de Nogoyá como disparador, Martín Cirio sumó un dato explosivo que volvió a encender la polémica.

En su stream, el influencer desmintió las versiones que circulaban hasta ahora, como la supuesta disputa por bailarines o estilistas, y aseguró que el verdadero motivo detrás del quiebre del vínculo sería mucho más grave.

MARTÍN CIRIO HABLÓ DE LA PELEA DE TINI Y MARÍA CON EMILIA

“Me contactaron del entorno y lo que pasó realmente es muy fuerte. Yo no lo voy a decir, no me corresponde, pero es muy fuerte. No es nada de lo que se está diciendo”, lanzó, generando aún más intriga entre los fans.

Lejos de dar detalles, Cirio remarcó que se trata de una situación delicada que lleva tiempo gestándose: “Es algo que viene hace mucho tiempo, que se fue arrastrando y explotó. ¡Límites!”.

Además, insistió en que las teorías instaladas públicamente no reflejan la verdad: “Se está queriendo instalar el tema de los bailarines, pero no fue por los bailarines. Todo debe ser un porotito”.

En la misma línea, agregó: “Tenés la gota que rebalsa el vaso. Pero no es lo de los bailarines, ni viene del año pasado. Viene desde muchísimo más tiempo”.

Consciente de las críticas que podía recibir por no revelar la información completa, el influencer fue tajante: “No me interesa servir la olla con un tema muy pesado”.