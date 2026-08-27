El sorpresivo llamado de Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, a Yanina Latorre en pleno programa de SQP se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del miércoles.

La comunicación ocurrió al aire, en medio de la polémica por la auditoría que Tini Stoessel habría realizado sobre su patrimonio y el manejo de sus finanzas. Ahora, Yanina habló en exclusiva con Ciudad Magazine y reveló qué pasó después del inesperado llamado.

“Todavía no volví a hablar”, le contó Yanina a este sitio, mientras el escándalo que involucra a la familia Stoessel continúa creciendo.

Consultada sobre si Mariana se había comunicado con ella enojada, tal como había asegurado Pepe Ochoa en LAM, la conductora fue contundente: “Mariana no se enojó. No dije nada grave. Otros dijeron barbaridades”.

Y entonces reveló qué cree que motivó el llamado de la mamá de Tini: “Yo creo que me llamó para contarme su versión”.

De esta manera, Yanina aclaró qué sucedió después de la comunicación que sorprendió a todos en vivo y descartó que, al menos desde su perspectiva, Mariana la haya contactado para increparla.

Video de SQP, América TV.

Cómo fue el sorpresivo llamado de la mamá de Tini Stoessel a Yanina Latorre

El 26 de agosto, Yanina Latorre estaba al frente de SQP cuando recibió un inesperado llamado de Mariana Muzlera.

La conductora atendió la comunicación al aire, pero rápidamente advirtió que la mamá de Tini no quería hablar públicamente y que la situación podía exponerla.

Por ese motivo, Yanina decidió interrumpir la comunicación para resguardar a Mariana, quien se encontraba visiblemente afectada por la situación.

El llamado se produjo en medio del fuerte revuelo generado por la auditoría que Tini Stoessel habría solicitado para conocer en detalle el manejo de su patrimonio y sus finanzas, que durante años estuvieron vinculados a la administración de su padre, Alejandro Stoessel.

En ese contexto, trascendió una polémica versión según la cual la cantante “no es dueña de nada”, lo que provocó un fuerte cimbronazo dentro de la familia.

Qué había dicho Yanina Latorre sobre la auditoría de Tini Stoessel

Antes del llamado de Mariana Muzlera, Yanina Latorre había hablado públicamente sobre el manejo del dinero de Tini y había puesto el foco en Alejandro Stoessel.

Según explicó la conductora, el padre de la cantante no habría intentado quedarse con los supuestos 70 millones de dólares que faltarían de la auditoría, sino que habría ejercido un fuerte control sobre los gastos de su hija.

En SQP, Yanina fue contundente al referirse a Alejandro: “No es ladrón”.

Además, en El Observador, había contado detalles sobre el control de los gastos de la artista: “Cada vez que Tini usa la tarjeta, a los padres les suena una alarma y ellos ven dónde está gastando. Cuando lo vi, me horrorizó”.

Ahora, tras el llamado que se volvió viral, Yanina confirmó a Ciudad Magazine que todavía no volvió a hablar con Mariana y contó qué cree que buscaba la mamá de Tini con aquella comunicación inesperada.