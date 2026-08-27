El martes pasado, Pepe Ochoa confirmó en LAM que Paula Chaves y Mery del Cerro estaban distanciadas. Según detalló el panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito, la pelea tendría que ver por un decisión que “tiene que ver con Zaira Nara”.

“Hubo algo en el devenir de lo que se convirtió Paula, que a María no le gustó”, comenzó diciendo Ochoa en el ciclo de América TV, y sumó: “Cumplieron años y no hubo ningún gesto de un lado ni del otro”.

“Me confirmó una persona: ‘Está todo podrido’”, continuó Pepe quien incluso aseguró que Mery no buscaría solucionar el problema con Paula. “María prefiere tener otro tipo de vínculo”, cerró diciendo.

Aseguraron en LAM que Paula Chaves y Mery del Cerro están peleadas (Video: América TV)

LA INMEDIATA RESPUESTA DE PAULA CHAVES

Ante la inmediata repercusión que tuvo la información de Pepe Ochoa en LAM, quien salió a hablar fue Paula Chaves. La conductora se comunicó enseguida con Ángel de Brito y fue tajante: “No me peleé, ¿qué dicen?”.

Paula Chaves salió a responder en redes sociales (Foto: Instagram @chavespauok)

Como su declaración inicial no pareció ser suficiente, y decidida a desmentir categóricamente los rumores, Paula compartió en sus redes sociales la captura de pantalla de un chat privado que estaba teniendo con Mery del Cerro.

“Nosotras hablando de nuestra no pelea”, escribió junto a la captura. “Jamás voy a entender cómo se dicen cosas con tanta liviandad sin ni siquiera preguntar y se propagan con tanta facilidad”, agregó, notablemente indignada con la situación.