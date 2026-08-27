El paso de Lali Espósito por el stream de Martín Cirio dejó varias declaraciones que rápidamente generaron repercusión. Entre ellas, una respuesta que fue interpretada como una contundente desmentida a Eial Moldavsky por una polémica anécdota que el filósofo había contado en Olga en 2025.

Aunque Lali no mencionó a Eial por su nombre, sus palabras hicieron que los seguidores de la artista rápidamente relacionaran sus dichos con aquella historia que había generado revuelo en redes. ¿Lo dijo por él?

Lali Espósito fue contundente y desmintió a Eial Moldavsky tras sus dichos de 2025 (captura de X)

Lali Espósito fue contundente y desmintió a Eial Moldavsky tras sus dichos de 2025 (captura de X)

¿Lali Espósito desmintió a Eial Moldavsky?

“Lo que tiene de feo esa idea es que uno es un viejo bufarreta que dice: ‘Vení que yo te pago todo, yo te pago el viaje’”, lanzó Lali.

Luego, fue todavía más contundente: “No, yo no soy una persona que suele hacer esas cosas. A lo sumo de onda, de cariño, te invito una cena, te invito una cosa. O si sabés que un amigo no puede algo, tengo ese gesto, pero a un chabón decirle ‘vení que te pago todo’, no es un gesto muy mío”.

Las declaraciones de Lali también surgieron luego de relatar con humor en el confesionario de Rosalía una experiencia que había tenido en España con una famosa figura con la que mantuvo un romance.

Según contó, en aquella oportunidad invitó a la persona a un lujoso hotel y se hizo cargo de los gastos, incluso de los daños provocados por un incendio.

Lali Espósito fue contundente y desmintió a Eial Moldavsky tras sus dichos de 2025. Video del stream de Martín Cirio.

Qué había contado Eial Moldavsky en 2025

En 2025, Eial Moldavsky había relatado en el stream de Olga una particular historia con una reconocida artista a la que, sin identificar, describió como una “actriz verificada”.

Según contó, después de conocerse y tener una cita, la famosa le habría propuesto viajar a Madrid para vivir con ella durante ocho meses mientras trabajaba en una serie.

“Yo, fascinado. Lejísimo. Completamente fuera de mi línea. Vamos a un bar del microcentro. La salida anda muy bien. Vamos a mi casa. Duerme en mi casa”, relató Eial y dio detalles súper íntimos de la noche de sexo con la artista.

Eial también contó que, después de ese encuentro, recibió una inesperada propuesta: “Tuvimos una conversación a las dos de la mañana de ella diciéndome ‘vos venís conmigo que yo me ocupo de todo’. Ocho meses en Madrid. Tipo, es un planazo”.

La historia generó sorpresa entre los integrantes del programa. Nati Jota cuestionó la situación: “¿Después de una cita ya te estaba invitando a España? Es raro eso”.

Homero Pettinato, en tanto, fue más directo y deslizó el nombre de Lali Espósito: “Es Lali. Es Lali”. En ese momento, Moldavsky no confirmó ni desmintió la versión, mientras sonaba una canción de la cantante.

El conflicto entre Lali Espósito y Eial Moldavsky

Después de que la historia tomara repercusión, Lali dejó de seguir a Eial Moldavsky en Instagram y el filósofo recibió fuertes críticas en redes sociales.

Ante la reacción que provocaron sus declaraciones, Eial publicó posteriormente un video en el que pidió disculpas por sus dichos.