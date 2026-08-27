Rubén Rada, una de las figuras más importantes de la música popular uruguaya, murió este miércoles a los 83 años.

El artista llevaba cerca de un mes internado a raíz de una neumonía bilateral que se agravó en las últimas horas. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales.

“Después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, expresó la familia del músico al comunicar su fallecimiento y agradecer los mensajes de apoyo recibidos durante su internación.

El cantante y compositor uruguayo Ruben Rada actúa para celebrar su 80.º cumpleaños en el Auditorio Nacional de Montevideo, Uruguay, el domingo 20 de agosto de 2023. (Foto AP/Matilde Campodonico) Por: AP Photo/Matilde Campodonico

Así fue la masiva despedida a Rubén Rada en Uruguay

Tras conocerse la noticia, una multitud de admiradores se volcó a las calles de Montevideo para despedir al querido músico uruguayo.

En Arriba Argentinos pusieron al aire imágenes de la multitudinaria convocatoria que se produjo en las calles de Uruguay y que tuvo al candombe como protagonista.

“Esto fue anoche en Montevideo. La despedida masiva de su gente, en persona. Además de las redes sociales, donde innumerables artistas dejaron su mensaje”, describió May Martorelli en el noticiero de eltrece, mientras se emitían las emotivas imágenes.

El posteo de Natalia Oreiro dedicado a Rubén Rada

“El velatorio va a ser hoy, también en la Legislatura de Montevideo”, agregó la panelista.

Al hablar sobre la trayectoria de Rada, Martorelli destacó sus más de 60 años de carrera y sus 30 álbumes: “Él hasta dejó una canción de cómo quería que lo despidieran, con alegría, con el candombe que llevaba en la sangre”.

De esta manera, las calles de Montevideo se transformaron en el escenario de una emotiva despedida popular para uno de los grandes referentes de la cultura uruguaya.