Rubén Rada, una de las figuras más importantes de la música popular uruguaya, murió este miércoles a los 83 años. El artista llevaba cerca de un mes internado debido a una neumonía bilateral que se agravó en las últimas horas. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales.
“Después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, expresó la familia del músico al comunicar su fallecimiento y agradecer los mensajes de apoyo recibidos durante su internación.
La trayectoria de Rubén Rada
Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada desarrolló una carrera de más de seis décadas y fue una figura clave en la evolución del candombe, el rock y la música popular uruguaya.
Integró agrupaciones emblemáticas como El Kinto, Tótem y Opa, además de construir una extensa carrera solista. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Las manzanas”, “Mi país”, “Cha-cha muchacha”, “Dedos” y “Muriendo de plena”.
A lo largo de los últimos años también atravesó distintos problemas de salud. En 2015 fue hospitalizado para realizarse una angioplastia coronaria y en 2017 permaneció internado por un pico de presión.
Los proyectos que Rubén Rada dejó pendientes
A pesar de su edad y sus antecedentes médicos, el músico permanecía activo. El mismo día que cumplió 83 años estrenó “¿Quién va a cantar?”, un ciclo audiovisual de encuentros musicales que tuvo a La Vela Puerca como protagonista de su primer episodio.
También trabajaba en un disco junto a Los Auténticos Decadentes y tenía previsto presentarse en Buenos Aires junto a Chico César. Además, preparaba el regreso de Tótem, con dos funciones programadas para octubre en el Auditorio Nacional del Sodre. El proyecto iba a reunirlo con Daniel “Lobito” Lagarde y Santiago Almeijenda, integrantes originales de la banda.
La última aparición pública de Rada había sido el 25 de julio, cuando asistió a un festival para ver a la cantante argentina Abril Olivera y acompañar la presentación de su hijo Matías. Con su muerte, la música uruguaya y del Río de la Plata pierde a uno de sus grandes referentes, pero deja un extenso legado que atravesó generaciones y géneros musicales.
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