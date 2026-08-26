Rubén Rada, una de las figuras más importantes de la música popular uruguaya, murió este miércoles a los 83 años. El artista llevaba cerca de un mes internado debido a una neumonía bilateral que se agravó en las últimas horas. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales.

“Después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones”, expresó la familia del músico al comunicar su fallecimiento y agradecer los mensajes de apoyo recibidos durante su internación.

El mensaje de la familia de Rubén Rada, que murió a los 83 años (Foto: captura de Instagram).

La trayectoria de Rubén Rada

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada desarrolló una carrera de más de seis décadas y fue una figura clave en la evolución del candombe, el rock y la música popular uruguaya.

Integró agrupaciones emblemáticas como El Kinto, Tótem y Opa, además de construir una extensa carrera solista. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Las manzanas”, “Mi país”, “Cha-cha muchacha”, “Dedos” y “Muriendo de plena”.

Rubén Rada (Foto: Movilpress)

A lo largo de los últimos años también atravesó distintos problemas de salud. En 2015 fue hospitalizado para realizarse una angioplastia coronaria y en 2017 permaneció internado por un pico de presión.

Los proyectos que Rubén Rada dejó pendientes

A pesar de su edad y sus antecedentes médicos, el músico permanecía activo. El mismo día que cumplió 83 años estrenó “¿Quién va a cantar?”, un ciclo audiovisual de encuentros musicales que tuvo a La Vela Puerca como protagonista de su primer episodio.

También trabajaba en un disco junto a Los Auténticos Decadentes y tenía previsto presentarse en Buenos Aires junto a Chico César. Además, preparaba el regreso de Tótem, con dos funciones programadas para octubre en el Auditorio Nacional del Sodre. El proyecto iba a reunirlo con Daniel “Lobito” Lagarde y Santiago Almeijenda, integrantes originales de la banda.

La última aparición pública de Rada había sido el 25 de julio, cuando asistió a un festival para ver a la cantante argentina Abril Olivera y acompañar la presentación de su hijo Matías. Con su muerte, la música uruguaya y del Río de la Plata pierde a uno de sus grandes referentes, pero deja un extenso legado que atravesó generaciones y géneros musicales.

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