Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y una de las artistas más queridas de Estados Unidos, murió este martes 25 de agosto a los 80 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un video publicado en las redes sociales de la cantante.

El anuncio estuvo a cargo de su sobrino Bryan Seaver, quien además trabajó durante más de dos décadas como jefe de seguridad de la artista.

La familia informó que Parton tendrá una despedida privada, reservada para sus seres más cercanos, y pidió que quienes quieran homenajearla realicen donaciones a la Imagination Library, la organización de alfabetización infantil que creó en 1995.

La muerte de Dolly Parton ocurre después de varios meses en los que la cantante había hablado públicamente sobre sus problemas de salud y había reducido sus apariciones. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de su fallecimiento.

Dolly Parton interpreta "I Will Always Love You" en un programa de televisión, en 2004. (Foto: AP/ mark humphrey)

Los últimos meses y sus problemas de salud

La salud de Dolly Parton había generado preocupación durante el último año. En 2026, la cantante canceló una residencia de seis conciertos en Las Vegas debido a distintos problemas médicos y explicó que atravesaba dificultades relacionadas con su sistema inmunológico y digestivo, además de sus históricos problemas con los cálculos renales.

Kenny Rogers junto a su amiga Dolly Parton (Foto: AP).

En agosto, la artista también había tenido que ausentarse de algunos eventos vinculados con Dollywood y participar de manera remota. Apenas cuatro días antes de su muerte, había hablado con People sobre su estado y reconoció que atravesaba una etapa complicada con su salud, aunque mantenía proyectos profesionales y planes para continuar trabajando.

La situación se produjo además después de la muerte de su esposo, Carl Dean, en marzo de 2025. Parton había contado que el duelo también había afectado su estado físico y emocional y que se había sentido agotada durante los meses posteriores.

Una carrera legendaria de más de seis décadas

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee, en el seno de una familia numerosa y de bajos recursos. Fue una de 12 hermanos y comenzó a cantar desde muy pequeña en la iglesia.

Su carrera profesional despegó en Nashville durante la década de 1960 y, con el paso de los años, se convirtió en una de las compositoras e intérpretes más influyentes de la música estadounidense. Escribió e interpretó canciones que atravesaron generaciones, entre ellas “Jolene”, “9 to 5”, “Coat of Many Colors” e “I Will Always Love You”. Esta última alcanzó una enorme popularidad internacional años después gracias a la versión de Whitney Houston.

Dolly Parton y Porter Wagoner. (Foto: AP/John Russell)

A lo largo de su trayectoria vendió más de 100 millones de discos y recibió 11 premios Grammy. En 2022 fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll, reconocimiento que se sumó a su ingreso al Salón de la Fama de la Música Country.

Pero su influencia fue mucho más allá de la música. Parton también construyó una importante carrera como actriz y protagonizó películas como “9 to 5” y “Steel Magnolias”, además de participar en numerosos proyectos televisivos y teatrales.

Dollywood y el imperio que construyó Dolly Parton

La artista también fue una exitosa empresaria. En 1986 se convirtió en copropietaria del parque temático Dollywood, ubicado en Pigeon Forge, Tennessee, cerca de la región donde creció. El complejo se transformó en una de las principales atracciones turísticas del estado y en una extensión de la identidad cultural de los Apalaches.

Parton también desarrolló proyectos vinculados con la industria editorial, el entretenimiento y los negocios. En sus últimos meses de vida continuaba trabajando en nuevas iniciativas, entre ellas proyectos relacionados con su historia personal y un musical de Broadway inspirado en su vida.

Dolly Parton compuso "I Will Always Love You", en 1973. (Foto: AP)

Su capacidad para transformar su nombre en una marca global fue una de las características que la diferenciaron de otras estrellas de su generación: Dolly Parton no solo escribió canciones y vendió millones de discos, sino que construyó un verdadero universo alrededor de su figura.

La filantropía, otro de sus grandes legados

Uno de los aspectos más importantes del legado de Dolly Parton fue su trabajo solidario. En 1995 creó la Imagination Library, un programa destinado a entregar libros gratuitos a niños, especialmente en comunidades con menos recursos.

La iniciativa creció hasta convertirse en un programa internacional que distribuyó cientos de millones de libros a niños de distintos países.

An image shows a cover page of a TidalWave Comics' comic book based on life of singer Dolly Parton, with planned release date March 31, 2021, as part of it's "Female Force" series focused on women who make an impact around the world. TidalWave Productions/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. NOT FOR LIBRARY USE. Por: via REUTERS

Parton también realizó importantes aportes a la investigación médica y a distintas causas sociales. Durante la pandemia de coronavirus, por ejemplo, donó un millón de dólares para apoyar la investigación de la vacuna contra el COVID-19 en Vanderbilt University.

Por eso, su figura trascendió las fronteras del country. Dolly Parton logró convertirse en una referencia cultural reconocida incluso por personas que nunca siguieron particularmente su música.

Dolly Parton cantando con Miley Cyrus. (Foto: AP)

Dolly Parton, una artista que atravesó generaciones

Durante más de 60 años, Dolly Parton construyó una carrera difícil de comparar: fue cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa, pero también una figura cultural capaz de mantenerse vigente durante generaciones.

Su historia comenzó en una familia humilde de Tennessee y terminó convirtiéndose en una de las carreras más exitosas de la música estadounidense. Sus canciones fueron interpretadas por artistas de distintas generaciones y su imagen se transformó en parte del imaginario popular.

Dolly Parton en "Acordes de corazón" (Foto: prensa)

A los 80 años, Dolly Parton deja una obra que excede los discos y las películas: un legado musical, empresarial y solidario que continuará vigente mucho después de su muerte.