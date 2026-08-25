La escandalosa discusión mediática de Fátima Florez con quien fuera durante 22 años su mánager y pareja escaló a niveles insospechados, y ahora la capocómica reaccionó a los dichos de Norberto Marcos, quien ayer aseguró que “tiene un problema psicológico y se cree sus propias mentiras”.
“No quiero llorar. Sí voy a llorar, pero en mi casa, con mis gatos, con mi familia. Pero no quiero hacer ese papel delante de las cámaras. No me lo merezco. Pero exploté“, comenzó en referencia a su crisis del lunes por la mañana.
Entonces se explayó: “Yo nunca acusaría a nadie de robo. Lo que sí sé es que hubo malos manejos, malísimos manejos de dinero. Yo no tenía acceso al dinero, eso es cierto. Yo quería comprarme una crema, yo no me compré nada. Me decía ‘no te la compres si igual vas a envejecer como todo el mundo, te vas a arrugar como todos’”.
“Si hacía gimnasia me preguntaba para quién quería levantar la cola”, describió los supuestos celos patológicos de su expareja, quien a la vez la habría engañado con otras mujeres.
La duda que Fátima Florez se negó a aclarar sobre Norberto Marcos
Por otra parte, cuando a Fátima le preguntaron si “violencia física llegó a haber”, la conductora temporal de La Mañana con Moria puso cara seria y soltó: “Yo no voy a responder ese tema. Es algo muy privado”.