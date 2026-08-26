La visita de Marcelo Tinelli a Antes que nadie dejó una inesperada posibilidad sobre su futuro en los medios. Durante su paso por el programa que conduce Nico Occhiato en LUZU TV, el histórico presentador recibió una propuesta para desembarcar en el streaming y su respuesta sorprendió a todos.

En medio de una charla distendida, Occhiato planteó la posibilidad de pensar un espacio para Tinelli dentro de la programación de LUZU TV, incluso con una participación durante las noches de los domingos.

Lejos de esquivar la propuesta, el conductor reaccionó inmediatamente y dejó en claro que la idea le interesaba. “Estoy acá. ¿El domingo a qué hora?”, respondió Tinelli, despertando la sorpresa de quienes estaban en el estudio.

LA PROPUESTA DE NICO OCCHIATO A MARCELO TINELLI PARA SUMARSE A LUZU TV

El intercambio no terminó ahí. Entusiasmado con la posibilidad, Marcelo Tinelli quiso conocer más detalles sobre el proyecto y hasta imaginó cómo podría ser compartir un espacio con Occhiato.

“¿Qué haríamos un programa nosotros dos? No sé qué pensaste”, preguntó el conductor. Fue entonces cuando el creador de LUZU aclaró que su idea estaba lejos de reproducir la estructura de un ciclo tradicional de televisión.

Nico Occhiato y Marcelo Tinelli (Ph: Instagram)

“Es streamear. No como esto, que es un programa que está producido. Prendemos un domingo a la noche y charlamos. Qué sé yo. Boludeamos”, explicó Nico Occhiato sobre el formato que imaginó.