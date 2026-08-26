Miguel Ángel Rodríguez volvió a presentarse en la segunda temporada de Es mi sueño, el ciclo de eltrece conducido por Guido Kaczka, y consiguió avanzar a la próxima instancia junto a Vanesa Rodríguez. Sin embargo, antes de conocer el resultado, recibió una durísima devolución de Jimena Barón.
La dupla eligió interpretar Seminare, el clásico de Serú Girán, pero la performance no terminó de convencer a la jurado. Si bien finalmente decidió darles su voto positivo, Barón dejó en claro que esperaba mucho más de los participantes.
LA DURA DEVOLUCIÓN DE JIMENA BARÓN A MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
Luego de escuchar la presentación, Jimena Barón no ocultó sus críticas y fue contundente al momento de analizar lo que había ocurrido sobre el escenario.
“Yo los amo, pero para mí fue un quilombo lo que hicieron. Yo les voy a ser completamente sincera”, comenzó diciendo la cantante frente a Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa.
La jurado profundizó su devolución y explicó que tuvo la sensación de estar presenciando un ensayo en lugar de una presentación preparada para competir.
“O sea, fue un quilombo total. Es como que yo hubiese escuchado un ensayo donde están viendo cómo cantarla, y eso no tiene que pasar acá”, sostuvo.
De esta manera, Barón apuntó principalmente contra la falta de coordinación y preparación que, según su mirada, tuvo la interpretación de Seminare.
POR QUÉ JIMENA BARÓN LE DIO EL VOTO VERDE A MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
Pese a la contundencia de sus palabras, Jimena Barón finalmente activó la palanca verde y permitió que Miguel Ángel Rodríguez y Vanesa continuaran en competencia.
Sin embargo, reconoció que estuvo cerca de tomar otra decisión y les pidió que lleguen mejor preparados a su próxima presentación.
“Puse verde, lo dudé mucho. Estoy entusiasmada, pero tengo que decir que fue un caos lo de hoy, para ser justa con los compañeros. Tienen que organizarse, ensayar y venir con algo plantado”, remarcó.
Así, Miguel Ángel Rodríguez logró superar una nueva instancia de Es mi sueño, aunque se llevó una importante advertencia de Jimena Barón. La dupla tendrá otra oportunidad para demostrar su talento y corregir los puntos señalados por la jurado en el programa de Guido Kac