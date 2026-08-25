Este martes 25 de agosto, la gala de Es mi sueño tuvo como protagonista a Facundo Martínez que junto a Michelle Masson cantó “Vuelve”, el clásico de Ricky Martin. La dupla consiguió las cuatro luces verdes y se llevó una lluvia de elogios.

El Puma Rodríguez fue contundente: “Facundo, usted es un cantante en serio. Es la mejor voz que he escuchado de todos los cantantes que escuché en esta temporada”, afirmó.

El artista venezolano también apuntó a Michelle: “Con un compañero así no podés perder. La pegaste”.

Michelle Masson y Facundo Martínez. Captura: Es mi sueño / eltrece.

El veredicto del Puma Rodríguez, Joaquín Levinton, Jimena Barón y Abel Pintos

El jurado de Es mi Sueño. Foto: captura de eltrece.

Por su parte, Joaquín Levinton confesó: “Me quedé colgado viéndolos, me gustó y me olvidé de que estaba en el programa”.

Jimena Barón sumó su devolución: “Facundo, no puedo creer lo bien que cantás. Cantás espectacular, la verdad. Es difícil romperla la primera vez y vos lo hiciste. Tenés una compañera divina. Michelle, estás hermosa y lo acompañaste muy bien, estuviste a la altura”.

El cierre de las devoluciones estuvo a cargo de Abel Pintos, quien alentó a Facundo a seguir creciendo: “Sos un gran cantante. No tengas miedo de separarte con tu energía, especialmente cuando cantás solo”.