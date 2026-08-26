En medio de la polémica por la auditoría que Tini Stoessel inició para conocer el destino de su propio dinero, Yanina Latorre sorprendió al contar situaciones que presenció durante su amistad con la familia de la cantante. La conductora, que fue cercana a Mariana, la madre de Tini, relató cómo era el control que ejercían los padres sobre las finanzas de su hija.

Según Latorre, el conflicto familiar no es nuevo y se remonta a los primeros años de éxito de Tini. “El problema surgió cuando empezó a crecer”, aseguró en su programa en El Observador.

Uno de los episodios que más la impactó fue el nivel de supervisión sobre los gastos de la artista: “Cada vez que Tini usa la tarjeta, a los padres les suena una alarma y ellos ven dónde está gastando. Cuando lo vi, me horrorizó”, confesó.

Yanina Latorre contó detalles de la familia Stoessel. Captura: El Observador

Qué pasó cuando Tini se quiso comprar una casa con Rodrigo de Paul

Latorre explicó que Tini quería tener una cuenta propia para manejar efectivo, pero su padre no se lo permitía. “Un horror”, calificó la conductora. Además, contó que la cantante vivió con sus padres en un departamento hasta que se mudó con Rodrigo de Paul, y que incluso después de dejar esa casa, debió recurrir a la ayuda de un amigo porque no tenía vivienda propia.

La conductora también relató que, en varias ocasiones, Tini no podía pagar un viaje en Uber o una comida con amigos porque no le habilitaban el dinero. “Estas familias te crían para que vos no hagas planteamientos. Tini no conoce otra vida”, sostuvo Latorre.

La mansión que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul querían comprar en Madrid. Crédito: The Venue Real State.

La situación se agravó cuando Tini quiso comprar una casa en Madrid para vivir con Rodrigo, pero su padre se lo negó. Algo similar ocurrió cuando intentó adquirir una propiedad en Miami: “Le dijeron que no porque ya tiene una, que es la de su mamá y su papá”, detalló Latorre. “¿Cómo una chica de 29 años y con 70 palos en el banco no puede comprarse lo que quiere?”, se preguntó.

El día que Tini se consiguió un psicólogo propio

Así es la casa de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Miami. Por: Instagram

Latorre también opinó que la familia manejaba una cuenta general de la que todos gastaban y que, cuando Tini quiso separarse de ese sistema, solo le daban pequeñas sumas de dinero. “Pienso que Alejandro nunca creyó que iba a llegar este día”, reflexionó sobre el padre de la cantante.

La conductora reveló que la situación se tensó aún más cuando Tini decidió cambiar de terapeuta tras separarse de Rodrigo. “Ellos le habían conseguido una terapeuta. Cuando se separó, eligió a otra en España y se liberó. Eso les molestó muchísimo”, contó Latorre.

A pesar de todo, Yanina Latorre aclaró que no cree que haya habido mala intención por parte de Alejandro Stoessel, pero celebró que Tini esté atravesando este proceso de independencia y revisión de su patrimonio.