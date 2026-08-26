Tini Stoessel vs. Alejandro Stoessel: la auditoría que destapó el escándalo por los 70 millones de dólares

El conflicto entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro Stoessel, escaló a un nuevo nivel tras conocerse los resultados de la auditoría que la cantante mandó a hacer sobre el manejo de su patrimonio, un estudio que, según trascendió, arrojó conclusiones demoledoras y dejó abierta la puerta a que se hayan cometido irregularidades durante los años en que su padre estuvo al frente de su carrera.

La investigación reveló que la totalidad de los derechos económicos derivados de su música y su imagen quedaron en manos de sociedades donde Tini no tiene participación ni poder de decisión, y que recién en junio pudo acceder, con ayuda de sus abogados, a una cuenta bancaria propia. La cifra en discusión rondaría los 70 millones de dólares, fruto de más de una década de contratos discográficos, giras y marcas, mientras la artista se prepara para la segunda etapa de su gira Futttura.

El escándalo también salpicó al entorno de Marcelo Tinelli, ya que sus hijas Mica y Cande salieron con fuertes mensajes contra Alejandro Stoessel, a lo que luego el propio conductor sumó su palabra pública sobre el tema.

El fuerte descargo de Mica y Cande Tinelli tras sus posteos contra Tini y Alejandro Stoessel: “Simplemente...” La cena de Marcelo Tinelli con sus hijas mayores, Mica y Cande (Instagram) Cande y Mica Tinelli salieron a bajarle el tono a la polémica que ellas mismas habían encendido horas antes contra Alejandro Stoessel, el papá de Tini Stoessel, en medio del escándalo familiar que volvió a poner en el centro de la escena la vieja pelea entre el productor y Marcelo Tinelli por los derechos de “Patito Feo”. Todo se había reavivado esta semana cuando trascendió que Tini Stoessel habría auditado a su padre por el manejo del dinero que generó su carrera, una información que reflotó el conflicto judicial que Alejandro Stoessel mantuvo con Marcelo Tinelli años atrás. Leé la nota completa

Marcelo Tinelli habló del escándalo de Tini y Alejandro y Stoessel fue contundente: “Una de las cosas más tristes es...” Video: América El escándalo que enfrenta a Tini Stoessel y su papá, Alejandro, sumó un nuevo capítulo. En medio de las versiones sobre la auditoría que la cantante habría solicitado para revisar el manejo de su patrimonio, Marcelo Tinelli fue consultado sobre la situación y eligió mantener una postura cautelosa. Sin embargo, hubo algo sobre lo que sí quiso pronunciarse: el vínculo entre Tini y Alejandro. Al ser entrevistado y preguntarle qué esperaba que ocurriera entre ellos, el conductor fue contundente: “Ojalá que se solucionen todas las cosas entre padre e hija”. Leé la nota completa

Cuánto gastó Tini Stoessel en su viaje relámpago a París para elegir su vestido de novia: la millonaria cifra Video: América El viaje de Tini Stoessel a París no solo estuvo marcado por los preparativos de su casamiento con Rodrigo De Paul. En las últimas horas, en medio del escándalo familiar y financiero que atraviesa la cantante con su papá, Alejandro Stoessel, en Intrusos dieron a conocer una estimación de cuánto habría gastado durante su reciente estadía de cuatro días en la capital francesa. Leé la nota completa

El rol clave de Rodrigo De Paul en el escándalo de Tini Stoessel con su familia: “Siempre le llamó la atención” (Foto: redes sociales). En medio de la controversia que rodea a Tini Stoessel y su familia por el manejo de su fortuna, el rol de Rodrigo De Paul cobró especial relevancia. Según revelaron en el programa Puro Show, el futbolista se transformó en el principal apoyo de la cantante, que atraviesa días de angustia y mantiene un perfil bajo mientras el conflicto sigue generando repercusiones. Una persona muy cercana a De Paul, con quien mantiene un vínculo desde la infancia, contó detalles sobre cómo el jugador del Atlético de Madrid acompaña a Tini en este momento. “A Rodrigo siempre le llamó la atención cómo Tini, con toda la plata que tiene, nunca tuvo noción ni sabe cuánto es la cantidad exacta de dinero que tiene, y que ni un contador de confianza se lo sepa decir, fue quien le abrió los ojos”, relató Nacho Rivarola. Leé la nota completa

Las hijas de Marcelo Tinelli destrozaron a Alejandro Stoessel tras el escándalo con Tini: “Justicia divina” Micaela y Candelaria Tinelli apuntaron contra Alejandro Stoessel por el escándalo con Tini Horas atrás, se dio a conocer un verdadero escándalo que está ocurriendo dentro de la familia de Tini Stoessel. Según informaron, la artista comenzó a sospechar de que su papá no manejó su carrera de forma prolija y esto la llevó a realizar una auditoría contable. Y lo que descubrió la dejó sin palabras. A tres meses de haberlo cesado a Alejandro Stoessel en su rol de representante, la cantante descubrió que no tenía acceso a los 70 millones de dólares que había facturado en toda su carrera, desde sus inicios en “Violetta”. Leé la nota completa

Revelaron el papelón que pasó Tini Stoessel al intentar comprar una cartera de lujo en Europa (Foto: redes sociales). El nombre de Tini Stoessel volvió a estar en el centro de la escena tras un episodio inesperado durante un viaje por Europa. Según relaron en Infobae y LAM, la artista, que lleva dos décadas de éxito, intentó comprar una cartera de 2.500 euros en una exclusiva tienda, pero su tarjeta fue rechazada. El motivo sorprendió a todos: el banco le informó que solo tenía autorización para compras de hasta 2.000 euros, lo que la obligó a suspender la operación. Leé la nota completa

Caso Tini Stoessel: de Britney Spears a Michael Jackson y Luis Miguel, los artistas estafados por sus padres Video: Ciudad Magazine El caso de Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, volvió a poner bajo la lupa una problemática que se repitió en distintas familias de artistas: padres que, además de acompañar a sus hijos durante los primeros pasos de sus carreras, terminan ocupando el rol de representantes y administradores de sus bienes. Según trascendió, Tini decidió realizar una auditoría privada luego de finalizar el vínculo profesional con su padre, quien durante 15 años estuvo al frente de distintos aspectos de su carrera. Leé la nota completa

Se supo cómo está Tini Stoessel tras la filtración de la escandalosa auditoría a su padre Video de eltrece, La Mañana con Moria. Al día siguiente de que saliera a la luz la escandalosa auditoría que Tini Stoessel habría mandado a realizar sobre su patrimonio y economía, Gustavo Méndez contó en La Mañana con Moria cómo habría impactado en la cantante la filtración de los fuertes resultados en los medios. “Ella no es dueña de nada”, informaron en Los Profesionales de Siempre, por El Nueve, al referirse a la información que trascendió sobre la situación patrimonial de la artista. Leé la nota completa