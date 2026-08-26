El nombre de Tini Stoessel volvió a estar en el centro de la escena tras un episodio inesperado durante un viaje por Europa. Según relaron en Infobae y LAM, la artista, que lleva dos décadas de éxito, intentó comprar una cartera de 2.500 euros en una exclusiva tienda, pero su tarjeta fue rechazada.

El motivo sorprendió a todos: el banco le informó que solo tenía autorización para compras de hasta 2.000 euros, lo que la obligó a suspender la operación.

El hecho, en medio del escándalo por la auditoría, dejó al descubierto las restricciones que enfrenta la artista para acceder a su propio dinero, a pesar de su millonaria carrera.

Tini Stoessel se suma a la tendencia de los bolsos de lujo (Foto: Instagram/@tinistoessel).

Conforme a la información que dio Pepe Ochoa, “Tini solo dispone de tarjetas de crédito de bancos argentinos, que en el exterior requieren la autorización de la persona titular de la cuenta madre para compras superiores al límite establecido”.

EL MANEJO DE LOS INGRESOS DE TINI STOESSEL Y LAS DUDAS SOBRE EL PATRIMONIO FAMILIAR

Durante la emisión de LAM, los panelistas detallaron que el show Futura recaudó 43 millones de dólares, pero Tini habría recibido apenas 300 mil dólares de ese total. La familia Stoessel, dueña de la empresa que gestiona la carrera de la cantante, controla todo el patrimonio construido a lo largo de los años.

Esta situación generó preguntas en la propia Tini, que busca entender por qué su hermano tendría fiestas en Miami y Barcelona, o quién financia La Casa Streaming donde su padre es accionista. Incluso, expresaron que existirían propiedades a nombre de Tini de las que ella no tiene conocimiento.

Foto: Instagram (@tinistoessel_man)

Y que parte de la pauta publicitaria de Futttura fue cobrada por una empresa vinculada al entorno de su padre, Alejandro Stoessel. La artista se pregunta a dónde va el dinero generado por su trabajo y por qué no recibe explicaciones claras sobre el destino de esos fondos, razón por la cual derivó en una auditoría.

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