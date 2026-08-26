En medio de un presente profesional lleno de elogios por su notable interpretación de su madre, Moria Casán, en la serie de Netflix, Sofía Gala enfrentó a la prensa y aclaró con contundencia los rumores sobre una supuesta separación de Fito Páez.
La actriz fue tajante: aseguró que nunca fueron pareja y sentó postura sobre el tema.
“Se rumorea una separación con Fito. ¿Querés aclarar algo?”, le preguntó el notero de Puro Show a la actriz.
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Con determinación, Sofía contestó: “Lo que quiero aclarar, y está en cualquier archivo, Fito y yo somos amigos. Nunca habíamos tenido un vínculo de pareja”.
Y continuó: “Está bueno pensar esto como algo de la post verdad. A nadie le importó lo que yo dijera, ni a mi mamá”.
“Todos entraron en una ‘fantasy’ y ahora tengo que salir a desmentir que ya lo desmentí”, agregó, con indignación, Sofía Gala.
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“Prefiero siempre no decir nada porque, por más que hable, la gente va a pensar lo que quiera y los medios van a decir lo que quieran. Me parece re loco”, destacó Sofía.
“Yo no hablo mucho porque siento que no quiero naturalizar más el hecho de que la gente venga y te pregunte con quién te acostás, con quién salís. No tengo ganas de naturalizarlo más. Hace tiempo que no lo hago. Trato de no hablar de mis parejas porque no me hace sentir bien”, cerró tajante.