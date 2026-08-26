El escándalo que enfrenta a Tini Stoessel y su papá, Alejandro, sumó un nuevo capítulo. En medio de las versiones sobre la auditoría que la cantante habría solicitado para revisar el manejo de su patrimonio, Marcelo Tinelli fue consultado sobre la situación y eligió mantener una postura cautelosa.

Sin embargo, hubo algo sobre lo que sí quiso pronunciarse: el vínculo entre Tini y Alejandro. Al ser entrevistado y preguntarle qué esperaba que ocurriera entre ellos, el conductor fue contundente: “Ojalá que se solucionen todas las cosas entre padre e hija”.

Luego profundizó sobre lo que significa para él una situación de estas características y agregó: “Me parece que una de las cosas más tristes, feas, es tener algún problema con uno de tus hijos. Así que, nada, les deseo que recuperen pronto ese vínculo”.

Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el conflicto entre Tini y Alejandro Stoessel

Tinelli dejó en claro que no quería involucrarse públicamente en el conflicto familiar: “Prefiero no opinar del tema”.

Tini y Alejandro Stoessel y Rodrigo De Paul (Fotos: Instagram @tinistoessel y captura Telefe)

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre los posteos de sus hijas Cande y Mica

La pregunta tomó especial relevancia porque el escándalo entre Tini y Alejandro hizo reaparecer una vieja disputa que involucró al propio Marcelo Tinelli y al papá de la cantante.

En las últimas horas, Candelaria Tinelli publicó un mensaje en sus historias de Instagram que fue interpretado como una referencia directa a la situación. Compartió la frase “Judas dio el beso. Justicia divina” y luego escribió que ama “la sabiduría del universo y su karma”.

La hija del conductor también aclaró que no tenía un problema personal con Tini: “La amo a ella, literal”. Sin embargo, explicó que aquella situación le había hecho mal a ella y a sus hermanos cuando, durante la repercusión de una canción de la cantante, escuchaban a estadios enteros insultando a su padre.

Foto: Instagram (@tinistoessel_man)

Por su parte, Mica Tinelli también realizó una publicación que fue interpretada como una indirecta relacionada con el conflicto. Compartió una frase sobre el karma y las personas que hicieron daño.

Al ser consultado sobre los posteos de sus hijas, Marcelo Tinelli volvió a esquivar la polémica. “No tengo nada para hablar. No tengo nada para decir”, sostuvo.

Marcelo Tinelli y Alejandro y Tini Stoessel (Fotos: capturas América TV y Instagram)

Pero sí dejó un mensaje claro respecto de lo que considera más importante: la relación entre un padre y una hija.

“Ojalá que se solucionen todas las cosas entre padre e hija”, expresó, antes de remarcar que esperaba que Tini y Alejandro pudieran recuperar su vínculo.

La canción que Tini le habría dedicado a Tinelli

“Ángel” es una canción que Tini incluyó en su álbum Un mechón de pelo y que fue interpretada como una fuerte crítica hacia Marcelo Tinelli.

Aunque el conductor no aparece mencionado directamente por su nombre, la letra hace referencia a la situación que atravesó Tini durante su adolescencia, cuando su padre mantenía una disputa judicial con Tinelli después de su salida de Ideas del Sur.

(Foto: Captura América - Instagram /tinistoessel)

Tras el lanzamiento de la canción, parte del público de Tini expresó su rechazo hacia Marcelo Tinelli en redes sociales y durante los shows. Ese recuerdo fue precisamente el que Cande recuperó ahora, en medio del conflicto que enfrenta actualmente la cantante con su propio padre.

Qué pasó entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel

La historia entre ambos productores se remonta a la época en que Alejandro Stoessel trabajaba en Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli. El conflicto se profundizó luego de la salida de Stoessel de la empresa y derivó en un juicio por los derechos de “Patito Feo”.

Stoessel había reclamado ante la Justicia el reconocimiento de derechos sobre la exitosa ficción, además de daños y perjuicios. La demanda fue rechazada en primera instancia y, en 2015, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el rechazo del reclamo.

El nuevo conflicto entre Tini Stoessel y su papá

La situación actual comenzó a tomar fuerza luego de que trascendiera que Tini habría decidido finalizar hace aproximadamente tres meses el vínculo profesional con Alejandro, quien durante unos 15 años estuvo involucrado en la representación y administración de distintos aspectos de su carrera.

Después de esa decisión, la cantante habría solicitado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y de las sociedades vinculadas a su actividad artística. Según las versiones difundidas en los últimos días, la revisión habría generado interrogantes sobre la titularidad y administración de los ingresos producidos por su carrera.

Tini Stoessel. Foto: prensa

También trascendieron cifras millonarias sobre el patrimonio generado por la artista, aunque se trata de información difundida por distintos medios a partir de versiones sobre la auditoría y no de cifras que hayan sido confirmadas públicamente por Tini.

Desde el entorno de Alejandro Stoessel, en tanto, buscaron relativizar algunas de las versiones que circularon sobre el conflicto y señalaron que existirían aspectos de la situación que fueron presentados de manera incorrecta.



