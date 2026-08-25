La sospecha de Tini Stoessel (29) de que su papá no manejó su carrera de forma prolija la llevó a realizar una auditoría contable, y a tres meses de haberlo cesado a Alejandro Stoessel en su rol de representante los resultados del estudio son demoledores.

“Tini no descarta que en el pasado se hayan cometido ilícitos en el manejo de su patrimonio”, afirmó Damián Rojo.

El periodista de Los Profesionales de Siempre luego reveló: “Ya hay abogados en el tema. Hace tres meses le autorizaron que pueda ingresar a su cuenta personal a la que nunca tuvo acceso. O sea, Tini no manejaba dinero”.

Cómo eran los contratos de Tini Stoessel.

Desde que a los 14 años la pegó con Violetta, luego de una participación en Patito Feo, Martina Stoessel habría facturado unos 70 millones de dólares.

Los detalles del contrato que Tini Stoessel le había firmado a su papá y ahora busca revocar

“Este resultado surge a pocos días de que inicie su presentación en México. Son 14 conciertos que va a ser en Argentina, 16 en América Latina antes del fin de año, 7 en Europa desde enero próximo. Es la segunda etapa de la gira Futttura. Ella de esto no va a percibir nada, salvo lo que le den porque hay nada firmado por ella” contó Rojo.

Tini Stoessel. Foto: prensa

“La totalidad de los ingresos pasados y futuros del contrato discográfico fueron, o van a ser cobrados, por una sociedad en la que ella no tiene ningún control. No tiene acceso a sus cuentas, ni firma, ni participación accionaria”.

“En algunos casos, y por pedido de las propias empresas contratantes, ella afirmó que aceptaba la intervención de esas empresas. Pero nunca le cedió sus derechos, ni los de su imagen, ni los comerciales. Firmó esa documentación sin conocer en detalle su alcance, por confianza en quienes se la presentaron”.

Foto: Instagram (@tinistoessel_man)

“Estas sociedades no han participado de las creaciones artísticas de Tini, quien siempre trabajó por sí misma en la gestación de sus proyectos musicales y actorales, y en los últimos meses elige colaboradores especialmente para cada uno”.

En cuanto a las sociedades que controla Alejandro Stoessel enfatizó: “Acumulan el dinero generado por la obra de la joven, quien no figura como autorizada para realizar movimientos bancarios en ninguna de estas compañías. A diferencia de su padre, ella tiene una única cuenta de su titularidad exclusiva, y solo en junio de 2026 por intervención de sus abogados, pudo acceder a la misma”.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.

“La auditoría reveló que actualmente todos los derechos económicos de la carrera artística y los derivados de la imagen de Tini pertenecen a sociedades argentinas y extranjeras, en las cuales ella no es propietaria, ni siquiera parcialmente”, cerró Damián Rojo tras leer las partes más salientes de la auditoría que Tini Stoessel mandó a hacerle a su papá.