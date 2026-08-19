La internación de Alejandro Stoessel volvió a poner el foco sobre el vínculo con su hija, Tini Stoessel, en medio de los rumores que hablan de un supuesto distanciamiento entre ambos. Sin embargo, Yanina Latorre fue contundente al referirse a la relación familiar y aseguró que no existe una pelea entre ellos.

En Sálvese Quien Pueda, la conductora explicó que la situación estaría relacionada con cuestiones laborales y con un proceso de independencia de Tini, que próximamente se casará con Rodrigo De Paul: “Alejandro no está peleado con la hija. Hay un pequeño, si se quiere, distanciamiento laboral”, aseguró Yanina.

En medio de la conversación, Yanina también se refirió a las versiones que vinculaban el estado de salud de Alejandro con una supuesta angustia por la relación con su hija: “Hay quien decía hoy ‘estará estresado por la pelea de Tini’ y no, no está peleado”, sostuvo.

Foto: Prensa (Telefe)

Y fue todavía más clara al describir el vínculo actual entre ambos: “Alejandro tiene diálogo con la hija. A mí me dicen que es mentira que no están invitados ni la mamá (Mariana Muzlera) ni el papá al casamiento”, afirmó.

Incluso fue más allá y reveló un dato que contradice directamente las versiones de una ruptura familiar: Alejandro va a ser quien acompañe a Tini al altar: “A mí me dijeron que Ale va a entrar con ella a la iglesia”.

“Se ve una distancia, es verdad, si vos ves el Instagram de ellos últimamente”, admitió. Y cerró con un análisis personal: “Por ahí hay una conversación que tienen que tener. No me consta. Pero no hay una pelea a muerte. Y no es que no están invitados al casamiento”.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ALEJANDRO STOESSEL: CÓMO EVOLUCIONA SU ESTADO DE SALUD Y QUÉ DIJERON SOBRE SU ALTA MÉDICA

La salud de Alejandro Stoessel volvió a generar preocupación en las últimas horas. El productor y padre de Tini Stoessel fue atendido luego de experimentar un fuerte dolor en el pecho y, en medio de la incertidumbre, Yanina Latorre brindó detalles en Sálvese Quien Pueda sobre su estado actual.

La panelista comenzó poniendo el foco en lo más importante: cómo se encuentra actualmente el productor: “Vamos a hablar primero de la salud de Ale, que es lo que nos importa. Él empezó con un dolor en el pecho, no agudo, fuerte”, relató.

Ante este síntoma y teniendo en cuenta sus antecedentes médicos, el productor decidió acudir a una guardia donde fue sometido a distintos estudios. Ante esto, Yanina explicó que los análisis realizados no dieron resultados completamente normales y que los médicos detectaron algunas cuestiones cardíacas que requieren control y cuidados: “Tiene un par de arterias, no tapadas, pero casi, y tiene una arteria ensanchada, pero crónica, que ya lo trae hace mucho”, detalló.

Alejandro Stoessel, el papá de Tini, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

Sin embargo, buscó llevar tranquilidad y aclaró que no se trata de una situación de gravedad ni de una internación en terapia intensiva: “No es nada de gravedad, no está en terapia intensiva, no le pusieron un stent. Tiene que cuidarse”, aseguró.

A pesar del susto inicial, las últimas novedades son alentadoras. Según informó la conductora del programa de América, Stoessel se encuentra estable y podría recibir el alta próximamente, siempre y cuando los controles médicos continúen dando resultados favorables: “A Ale mañana le dan el alta. O sea que está muy estable, salvo que llegue a tener un valor que no le dé bien”, afirmó.

“Dicen sus amigos y sus allegados, y me lo contaba Mariana (Muzlera, ex de Alejandro y mamá de Tini) en aquel momento, que no es un buen paciente, le cuesta mucho ordenarse. Pero sí es verdad que venía mucho más ordenado”, cerró.