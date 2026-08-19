“La guitarra flamenca de Yerai Cortés”, el documental dirigido por Antón Álvarez, conocido artísticamente como C. Tangana, ya está disponible en MUBI Argentina. La película sigue de cerca al reconocido guitarrista español, considerado una de las figuras más destacadas de la nueva generación del flamenco.

El proyecto nació a partir de la fascinación de C. Tangana por el talento y la historia personal de Yerai Cortés. El músico y director decidió acompañarlo durante el proceso creativo de un nuevo disco, pero el proyecto rápidamente adquirió una dimensión mucho más íntima.

Lo que comenzó como un documental sobre música terminó convirtiéndose en una profunda exploración de la memoria, la identidad, los secretos familiares, el dolor y la capacidad del arte para transformar las experiencias personales en canciones.

Afiche de La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigido por C. Tangana

Quién es Yerai Cortés, el guitarrista que fascinó a C. Tangana

Yerai Cortés es reconocido tanto por los referentes más tradicionales del flamenco como por artistas vinculados con las nuevas corrientes de la música española.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigido por C. Tangana

En el documental, C. Tangana se acerca a su universo artístico y personal para mostrar el proceso detrás de su música y las experiencias que atraviesan su obra.

El debut de C. Tangana como director de cine

LA GUITARRA FLAMENCA DE YERAI CORTÉS - Tráiler Oficial

“La guitarra flamenca de Yerai Cortés” representa el primer largometraje dirigido por C. Tangana, quien trasladó su mirada artística de la música al cine.

La película fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2024 y rápidamente recibió elogios de la crítica especializada.

El documental posteriormente obtuvo el Premio Goya a Mejor Película Documental.

Yerai Cortés llega a MUBI Argentina

La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigido por C. Tangana

La llegada de “La guitarra flamenca de Yerai Cortés” a MUBI Argentina se produce en un momento de crecimiento internacional para el guitarrista español.

A su proyección cinematográfica se suma el lanzamiento de “Live at Montreux”, su nuevo disco en vivo, que permite descubrir otra dimensión de su propuesta musical.

Con estos dos proyectos, Yerai Cortés continúa ampliando su alcance fuera de España y acercando su particular visión del flamenco a nuevos públicos, entre ellos el argentino.