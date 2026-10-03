Coppola, el representante está lista para regresar con una segunda temporada después de su debut en 2024. La serie protagonizada por Juan Minujín retomará la historia de Guillermo Coppola y volverá a combinar episodios de su carrera profesional con acontecimientos de su vida privada.

La nueva entrega tendrá 6 capítulos de algo más de media hora y se estrenará en octubre de 2026 en Disney+, plataforma donde también puede verse en Argentina la primera temporada.

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La dirección vuelve a estar en manos de Ariel Winograd, responsable de películas como Mamá se fue de viaje y El robo del siglo, quien además se desempeña como showrunner.

La serie fue creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, mientras que Emanuel Diez está a cargo del guion.

De qué trata la temporada 2 de Coppola, el representante

La historia tendrá un nuevo punto de partida: Coppola aparece conversando frente a la tumba de Diego Armando Maradona y, desde allí, comienza a recordar su trayectoria. Los episodios viajarán hasta 1984, cuando empezó su vínculo con el futbolista, y avanzarán por distintas etapas de una relación que modificó su carrera y su vida.

La termporada 2 de Coppola, el representante suma a nuevas figuras en Disney.

El recorrido también llegará al momento en que Coppola perdió buena parte de aquello que había conseguido y tuvo que empezar nuevamente. La producción se propone abarcar varias décadas y trasladará la acción por Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles, uno de los escenarios fundamentales de la historia de Maradona.

Minujín explicó que esta temporada funciona como un viaje que abarca unos 40 años de la vida del personaje. La serie, sin embargo, no pretende reconstruir de manera documental cada acontecimiento, sino utilizar hechos y personajes reales dentro de una ficción atravesada por el humor.

Una temporada que Guillermo Coppola anticipó como “más picante”

El propio Coppola adelantó algunos detalles después de conversar con Winograd. Según algunos medios, el director le aseguró que la segunda temporada será “mucho más picante e interesante que la primera”. Para noviembre de 2025, cinco de los seis capítulos ya habían sido editados.

El rodaje había comenzado meses antes en Uruguay y continuó en Buenos Aires y Nápoles. Una de las locaciones utilizadas fue incluso el verdadero departamento de Coppola, transformado temporalmente en set para reconstruir momentos de su historia.

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La primera temporada presentó al representante durante los años de mayor exposición alrededor de Maradona, mezclando episodios conocidos de los años 90 con situaciones ficcionalizadas. La segunda ampliará ese período para mostrar tanto el ascenso como las pérdidas y posteriores reinvenciones del protagonista.

Detrás de escena de la serie en un estadio de fútbol.

Cómo es el reparto de Coppola, el representante

La nueva temporada mantiene a buena parte del elenco original y suma personajes a medida que la historia avanza por diferentes décadas. Disney+ confirmó oficialmente los siguientes nombres para los nuevos capítulos:

Juan Minujín como Guillermo Coppola

Mónica Antonópulos como Amalia “Yuyito” González

Joaquín Ferreira como Poli Armentano

Agustín Sullivan como Carlos Menem Jr.

Mónica Raiola como Mary

Alan Sabbagh como Mariano

María Marull como Silvia

También forman parte de la segunda temporada los siguientes artistas, pero sus personajes no fueron detallados.