Ryan Reynolds vuelve a la comedia de acción con Mayday, una película que lo lleva hasta los últimos años de la Guerra Fría y lo coloca junto a Kenneth Branagh. El resultado combina espionaje, persecuciones y humor alrededor de dos personajes obligados a confiar el uno en el otro.

La película ya se encuentra disponible en Apple TV, y tiene una duración de 110 minutos. Reynolds interpreta a un piloto de la Marina estadounidense, mientras que Branagh se transforma en un particular exagente de la KGB.

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Mayday fue escrita y dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein, dupla detrás de Noche de juegos y Calabozos y dragones: Honor entre ladrones.

Los realizadores vuelven a apostar por una combinación de acción y comedia, esta vez con el cine de los años 80 como una de sus principales referencias.

De qué trata Mayday

La historia transcurre en 1987. Troy “Assassin” Kelly es un impetuoso piloto militar estadounidense enviado a cumplir una misión secreta sobre territorio soviético. Pero el operativo fracasa cuando su avión es alcanzado y debe eyectarse en territorio enemigo.

Reynolds interpreta a un piloto de la Marina estadounidense, mientras que Branagh se transforma en un particular exagente de la KGB.

Herido y sin demasiadas posibilidades de regresar a casa, Troy es encontrado por Nikolai Ustinov, un excéntrico exagente de la KGB que vive aislado y siente una inesperada fascinación por la cultura estadounidense.

Nikolai lo cura y le ofrece refugio, aunque para Troy resulta difícil determinar si realmente puede confiar en él. A partir de ese encuentro surge una alianza que deberá atravesar persecuciones, peleas y una serie de giros mientras el estadounidense busca escapar de la Unión Soviética.

El tráiler oficial de la película Mayday.

La película utiliza esa relación como motor de la historia. Reynolds encarna al militar impulsivo, mientras Branagh ocupa el lugar de su inesperado compañero ruso. La tensión entre ambos permite que la trama pase constantemente del peligro al humor.

Una película que recupera el cine de acción de los años 80

Mayday toma elementos de distintos géneros: funciona como película de espías y acción, pero también incorpora características de las road movies y de las clásicas buddy movies, aquellas historias construidas alrededor de dos protagonistas de personalidades opuestas.

La Guerra Fría aporta el escenario para una trama que recupera deliberadamente códigos del Hollywood de los años 80. Hay quienes encuentran referencias en títulos como Top Gun, Arma mortal, Fuga a la medianoche e Infierno rojo.

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Esa influencia también aparece en las secuencias de acción. A lo largo del recorrido hay enfrentamientos y persecuciones que involucran autos, trenes, aviones y tanques, mientras la relación entre Troy y Nikolai avanza entre sospechas y situaciones cómicas.

La química que se formó entre los protagonistas de Mayday, disponible en Apple TV.

La música ocupa además un lugar particular. Nikolai es admirador de Bruce Springsteen, por lo que varias canciones del músico forman parte de la historia y refuerzan la fascinación del personaje por Estados Unidos.

El film obtuvo buenos números en plataformas y reseñas favorables en la prensa especializada (alrededor del 81% de valoraciones positivas en agregadores como Rotten Tomatoes), siendo considerada un entretenimiento ideal para el fin de semana.

Cómo es el reparto de Mayday