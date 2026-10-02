Lourdes Sánchez confirmó su separación de Chato Prada, con quien estuvo en pareja durante 16 años y tiene un hijo. La noticia fue revelada por Ángel de Brito en LAM, quien además contó detalles sobre la crisis que atravesaba la pareja.

De Brito también aseguró que el Chato Prada habría descubierto una presunta infidelidad de Lourdes Sánchez.

Según contó el periodista, el hombre con quien la bailarina inició un vínculo es Fran Liotta, un joven rugbier de 27 años vinculado al mundo empresarial de Corrientes.

Fran Liotta, el nuevo novio de Lourdes Sánchez. Fotos: Instagram chismesconailu

Quién es el tercero en discordia entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada

“Es este chico de 27 años, rugbier, uno de los dueños del Marriott de Corrientes. De hecho, viven en el mismo edificio, en departamentos distintos, pero en el mismo edificio”, afirmó De Brito.

El conductor agregó que, según la información que manejaba, Chato Prada habría descubierto la presunta infidelidad hace algunos meses.

“Él es muy conocido, fachero, mucha guita. El Chato descubrió la infidelidad hace un par de meses”, sostuvo Ángel de Brito.

Finalmente, De Brito aseguró que Lourdes Sánchez y Fran Liotta llevarían algunos meses vinculados: “Y acá está, hace un par de meses que está saliendo con él, lo descubrió ahora hace un tiempito”, cerró.

Foto: Instagram (@lourdesanchezok)

Qué dijo Lourdes Sánchez sobre su separación del Chato Prada

“Me está escribiendo Lourdes y me dice: ‘Ángel, me gustaría hablar con vos. Lamento que no hayamos hablado antes nosotros’”, contó el conductor de LAM.

“Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”, le dijo Lourdes Sánchez, de acuerdo con el relato del periodista.

“Siempre hubo muchos rumores, siempre ambos lo desmintieron. Desde que ella se fue a Corrientes”, señaló el conductor.