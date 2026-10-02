Después de 16 años de relación y un hijo en común (Valentín, de 10 años), Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada decidieron ponerle punto final a su historia de amor. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, donde además reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre la crisis que atravesaba la pareja.
“Hay una noticia que voy a dar ahora, que hace mucho que me preguntan, pero finalmente terminó ocurriendo, que es la separación de, se van a sorprender, Lourdes Sánchez y El Chato Prada”, anunció el conductor.
Uno de los datos más fuertes que reveló De Brito fue que habría existido una infidelidad que terminó afectando definitivamente el vínculo: “Hay una infidelidad de por medio, un chico de 27 años de Corrientes que se llama Fran ”, aseguró, mostrando la foto del joven.
Además, el presentador contó que Lourdes mantiene desde hace aproximadamente cuatro meses una relación con esta persona, aunque aclaró que la bailarina no confirmó ni desmintió públicamente ese dato: “El tema es que esto, obviamente, terminó dañando el vínculo y, sobre todo, esta infidelidad que descubrió el Chato”, sostuvo Ángel.
El conductor también explicó que conoce personalmente a Prada desde hace más de dos décadas y que habló con él antes de hacer pública la información: “Lo cuento porque lo hablé con él, voy a ser sincero, fuimos a almorzar, le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”, relató.
En medio del relato del periodista, Lourdes Sánchez se comunicó directamente con el conductor d y le dio su versión sobre el final de la relación: “Ángel, me gustaría hablar con vos. Lamento que no hayamos hablado antes nosotros”, le escribió la bailarina.
Y cerró, sin vueltas: “Yo no estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”.
Ángel de Brito: “Hay una noticia que voy a dar ahora, que hace mucho que me preguntan, pero finalmente terminó ocurriendo, que es la separación de, se van a sorprender, Lourdes Sánchez y El Chato Prada”.
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EL SINCERICIDIO DE LOURDES SÁNCHEZ SOBRE POR QUÉ NO SE CASÓ CON CHATO PRADA
Lourdes Sánchez volvió a hablar (en noviembre de 202) de su relación con el Chato Prada, y esta vez dejó a todos sin palabras con su sincericidio en Implacables. La bailarina, que lleva 16 años junto al productor y es mamá de Valentín, contó con total naturalidad por qué nunca avanzaron con el casamiento.
“Empezamos como a hablar del casamiento cuando pasó lo del compromiso y después como que dije ‘ay, no, ¿para qué?. Mirá si sale todo mal’”, comenzó diciendo Lourdes en el programa de elnueve.
Y explicó su postura con total honestidad: “Nosotros estamos hace muchos años, 16 años juntos. Estamos bien así”, agregó, tocando el tema con total naturalidad.
Sin embargo, Lourdes admitió que hay una pequeña complicación por no estar casados: “A veces es un problema porque quiero viajar con Valentín y hay que sacar permiso y todo eso, pero... por las dudas yo dije, ‘no, no nos casemos’”.
De esta manera, Lourdes dejó en claro que el amor con el Chato sigue firme, pero sin necesidad de papeles, ni altar: “Estamos perfectos así”, cerró, feliz por la familia que formó.