Lourdes Sánchez se mostró radiante en la alfombra roja de la entrega de los Martín Fierro 2025 y, entre risas, habló de todo: moda, proyectos personales y, sobre todo, los rumores de crisis con el Chato Prada, con quien tiene a su hijo, Valentín.

La bailarina, vestida con un diseño blanco al cuerpo, sorprendió con una frase que pareció dirigida a su pareja: “Es el momento de sentirme una novia también”, dijo, en exclusiva con Ciudad Magazine, con picardía, al ser consultada por su look.

Respecto a las ganas de dae el “sí” con el Chato o agrandar la famiia, Lourdes fue contundente con su respuesta: “No, así estamos bien, así nos va muy bien. Estamos hace mucho tiempo juntos”.

Foto: Captura de video exclusivo de Ciudad Magazine Por: Fabiana Lopez

Finalmente, se refirió a las críticas que recibe por involucrarse en el ámbito político: “Yo ya estoy acostumbrada a este mundo de la televisión. Si son positivas, las uso a mi favor. Y si no, bueno, es parte de la crítica”, cerró, sin vueltas.

Lourdes Sánchez: “(Con el Chato Prada) estamos bien, así nos va muy bien. Estamos hace mucho tiempo juntos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FERNANDA IGLESIAS REVELÓ CÓMO FUE SU SINCERA CHARLA CON LOURDES SÁNCHEZ TRAS LOS RUMORES DE INFIDELIDAD

A poco de las fuertes repercusiones que despertó haber dado la noticia sobre Lourdes Sánchez y una supuesta infidelidad al Chato Prado con el empresario español, Ramón Vegas, la panelista de Puro Show sorprendió al revelar la charla privada que mantuvo con la bailarina.

“Ayer a la tarde, me llamó Lourdes y me llamó llorando. Mientras yo estaba saliendo al aire con Viviana Canosa, me estaba escribiendo ella, diciéndome ‘estoy muy angustiada‘. Para mí fue muy difícil porque yo ya estaba al aire, pero bueno, la llamé cuando terminé”, comenzó diciendo la panelista del programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece.

“Ella estaba llorando, estaba abatida. Me dijo, ‘te pido por favor, basta. Te pido piedad. Te lo pido de madre a madre’. Me dijo, ‘mi hijo no está bien hace tiempo, y esto lo va a afectar mucho’. Entiendo que no es que por esto que el nene está mal. Evidentemente, hay otro tema que no sabemos. Me lo pidió especialmente por su hijo”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, dando a conocer su decisión sobre este tema: “También me dijo, ‘es una cag… que haya salido esto’, y me dijo de encontrarnos porque había muchas cosas que no me podía contar por teléfono. Lo que quiero decir es que voy a acceder a eso, a dejar de hablar de ella. Lo hablé con la producción, lo hablamos con las autoridades del canal, y era difícil la decisión. Pero, para mí, el tema ya está. Y le mando un beso a Lourdes. Le agradezco su llamado”.