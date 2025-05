A tan solo un día de la explosiva versión de infidelidad a Chato Prada con el empresario español Ramón Vegas en México, Lourdes Sánchez enfrentó un golpe directo al corazón: la muerte de su perrita Bianca, la chihuahua que la acompañó durante 15 años en todos los momentos de su vida.

“15 años de amor puro e incondicional. Te amo para siempre, Bianquita. Hoy estoy destrozada. ¡Te vamos a extrañar tanto!”, escribió la bailarina en una historia que subió a Instagram junto a un copilado de fotos con la perrita.

Con el corazón partido, Lourdes también publicó un video de su hijo Valentín Prada, a poco tiempo de nacer, jugando con la bella perrita.

“Uno de los miles de videos que tengo de Bianquita con Valen jugando y siendo su compañerita. Te vamos a extrañar”, expresó la bailarina, con el dolor de la reciente partida a flor de piel.

LOURDES SÁNCHEZ NEGÓ HABERLE SIDO INFIEL AL CHATO PRADA Y DESMINTIÓ LA SEPARACIÓN

Pocas horas después de que Fernanda Iglesias asegurara en Puro Show que Lourdes Sánchez le fue infiel al Chato Prada con Ramón Vegas, empresario con el que incluso habría celebrado una boda en México, la bailarina rompió el silencio y echó por tierra la escandalosa versión.

“Es toda una locura. Ya no sé si pensar si no es algo político. Solo puedo decir que todo es una locura”, le dijo Lourdes a Intrusos.

Luego habló a fondo con Ángel de Brito en Bondi: “Estoy en shock. Es una gran locura. No sé qué hacer. No sé qué medidas tomar. Me parece un montón”.

“Ramón es un socio de uno de los hoteles a los que yo fui el año pasado a hacer contendido... Es una persona con la que me llevo súper bien, tengo una relación casi de amistad. No tengo mucho que ocultar. He subido fotos con él”, agregó Lourdes.

Impactada por la versión, continuó: “No sé si reírme o llorar. Nosotros no nos vamos a separar. Si buscan eso, no nos vamos a separar. Nosotros nos llevamos demasiado bien”.

