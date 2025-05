El mismo día que Fernanda Iglesias puso sobre la mesa el nombre de Ramón Vegas y lo caratuló como “el amante” de Lourdes Sánchez, Yanina Latorre contó en LAM una comprometedora versión sobre el español.

Vale recordar que Lourdes conoció a Ramón en Tulum y allí, según la panelista de Puro Show, habría nacido el amor y la presunta infidelidad al Chato Prada.

“Ramón es un socio de uno de los hoteles a los que yo fui el año pasado a hacer contendido... Es una persona con la que me llevo súper bien, tengo una relación casi de amistad. No tengo mucho que ocultar. He subido fotos con él”, había dicho Lourdes Sánchez en Bondi sobre su vínculo con el empresario.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

LA COMPROMETEDORA VERSIÓN SOBRE RAMÓN VEGAS, EL SUPUESTO AMANTE DE LOURDES SÁNCHEZ

Con información de primera mano en su poder, Yanina Latorre expuso en el programa de Ángel de Brito: “Los dueños del hotel dicen que él no es socio, que es un estafador. Ellos se comunicaron con Majo Martino”.

“Majo me trajo audios del dueño real del hotel, mexicano, y dijo que este hombre trabajó con ellos como vendedor, promotor, que quisieron hacer un emprendimiento con él, pero resultó un chanta”, aseveró la panelista y conductora de SQP.

Y finalizó: “También cuentan que hizo bastantes quilombos con varias chicas que iban a los hoteles”.

Lourdes Sánchez y Ramón Vegas, el empresario hotelero con el que tendría un romance (Foto: captura de eltrece).

