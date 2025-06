Josefina Pouso fue protagonista en las últimas semanas de un creciente rumor de romance Pablo “Chato” Prada, actual gerente de programación de América, y ella rompió el silencio sobre esas versiones que salieron en medio de una supuesta infidelidad de Lourdes Sánchez con un empresario español.

En diálogo con el periodista Nico Peralta, Josefina confirmó que el rumor surgió en un programa de ese canal. “Salió en todos lados, lo tiró Angel De Brito en LAM y le escribí para que me dijera de dónde habían sacado semejante barrabasada”, señaló.

Así mismo, Pouso aseguró que “intuye de dónde viene el rumor”. “Hay que ver quién fue la persona que inventó eso y por qué. Lo inventó porque no me quiere y porque es mala persona. No es de mi canal”, aseguró, y dijo que habló con De Brito al respecto.

Fotos: Instagram @josefinapouso y @elchatoprada

QUÉ DIJO JOSEFINA POUSO SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE CON EL CHATO PRADA

“Le dije ‘Vos sabés muy bien que quien inventó este rumor, está mal de la cabeza y sabés por qué lo hizo’. Es una persona a la que quise ayudar hace un tiempo y mi ayuda la interpretó como una mala intención. Es alguien que no está bien y tiene problemas de salud mental para resolver. Más allá de eso, es una mala persona”, aseguró Josefina.

Tras afirmar que la responsable es “famosa y conocida”, la exmodelo se negó a dar su nombre, contó que no habló al respecto con Prada. “me enteré de que se le había muerto el perro justo y no daba. Estuvo con muchos quilombos”, se justificó.

Asimismo, la panelista de A la tarde contó que tampoco habló con Lourdes Sánchez. ‘¿Para qué la iba a llamar? ¿Para decirle: ‘¿Hola, Lourdes, mirá que yo no soy amante de tu marido?’. ¡Una pelot… más grande que una casa! (…) Aparte yo no me vInculo con gente casada. En algún momento de mi vida lo he hecho, pero hace muchos años que decidí no ser segunda de nadie”, cerró.

