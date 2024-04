Josefina Pouso recordó su vínculo con Daniel Osvaldo en una nota con Socios del Espectáculo y aprovechó para dejarle un contundente mensaje a Gianinna Maradona.

“Yo tenía buen vínculo con él, buena onda durante un par de semanas o un mes, después se cortó. Dije que me parecía un pelotudo por cómo se ha comportado después con otras mujeres”, dijo la panelista.

Tajante, opino: “Es una personalidad perversa y narcisista por todas las cosas se que sabe de él como se maneja. Es el típico que dice todo lo que vos querés escuchar y que te gustaría que hicieran por vos”.

Josefina Pouso habló con Socios del Espectáculo.

“¿Creés que ahora haya vuelto con Gianinna?”, indagó el cronista a Josefina, quien expresó: “Gianinna salí de ahí, de mujer a mujer. Chicas, no caigan más ahí”.

JOSEFINA POUSO CONTÓ CÓMO CONOCIÓ A DANIEL OSVALDO

En diálogo con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Josefina Pouso contó cómo conoció a Daniel Osvaldo: “Un amigo que había vuelto de Italia y viajaba con él me dijo ‘tengo una bomba para presentare’”.

“Pero yo ya había empezado a verme con el padre de mis hijas, entonces no tuve muchos ojos para él. Y no me gustaba porque fumaba mucho. Quedamos buena onda, nos seguimos hablando un tiempo pero no hubo histeriqueo”, contó la panelista.

