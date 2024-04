Luego de su conmovedor video en el que se lo vio llorando y pidiendo ayuda en las redes (donde además, hizo una fuerte autocrítica sobre su rol de padre), Daniel Osvaldo viajó a Italia y se reencontró con su expareja, Elena Braccini, con quien tiene a sus hijas Victoria y María Helena.

Así lo reflejó la propia Elena en Instagram Stories donde subió una postal que muestra a Daniel en un local de venta de anteojos: “Una garanzia”, escribió en la imagen que no pasó desapercibida para sus seguidores y que Daniel eligió repostear.

Foto: Captura de Instagram Stories (@elenabraccini) Por: Fabiana Lopez

Además, Osvaldo (que enfrenta rumores de reconciliación con Gianinna Maradona, después de haberse separado de Daniela Ballester) dejó espiar parte de sus actividades en el país europeo y mostró a quien sería una de sus hijas italianas practicando voley.

Foto: Captura de Instagram Stories (@daniosvaldobv) Por: Fabiana Lopez

Cabe destacar que, en varias oportunidades, Elena había sido muy vehemente en su relato al hablar de Daniel. Sin embargo, con el paso del tiempo, habría logrado conciliar una tregua por el bienestar de las niñas que tienen en común.

Foto: Captura de Instagram Stories (@daniosvaldobv) Por: Fabiana Lopez

EL FUERTE EXABRUPTO DE JOSEFINA POUSO AL REVELAR POR QUÉ NO PROPERÓ SU CITA CON DANIEL OSVALDO

En medio de los rumores que indican que Daniel Osvaldo habría apostado nuevamente al amor con Gianinna Maradona (poco después de haberse separado de Daniela Ballester), Josefina Pouso sorprendió al revelar que tuvo una cita fallida con el exfutbolista.

“Yo a Daniel Osvaldo lo conozco cuando Franco Zuculini (futbolista) viene a Buenos Aires, uno de sus viajes a visitar a la familia y me dice ‘Amiga, tengo a alguien para presentarte’”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos en el estudio de Hermosa Mañana (Splendid AM 990).

Josefina Pouso está embarazada. (Foto: Web)

“Pero no prosperó. Fuimos a un bar, tomamos una cerveza y tipo fue ‘no, no’”, agregó, dejando en claro que no hubo ni un pico entre ellos. Y agregó: “Me tomó una cerveza, fue antes de Jimena Barón”.

“Es que es muy lindo Daniel Osvaldo”, se escuchó decir a uno de sus compañeros. Y Pouso cerró, sin filtro y fiel a su sinceridad: “Sí, bueno, pero es un pelot... Yo estoy para más, mi amor”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.