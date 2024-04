En medio de los rumores que indican que Daniel Osvaldo habría apostado nuevamente al amor con Gianinna Maradona (poco después de haberse separado de Daniela Ballester), Josefina Pouso sorprendió al revelar que tuvo una cita fallida con el exfutbolista.

“Yo a Daniel Osvaldo lo conozco cuando Franco Zuculini (futbolista) viene a Buenos Aires, uno de sus viajes a visitar a la familia y me dice ‘Amiga, tengo a alguien para presentarte’”, comenzó diciendo la panelista de Intrusos en el estudio de Hermosa Mañana (Splendid AM 990).

Josefina Pouso (Foto: Web)

“Pero no prosperó. Fuimos a un bar, tomamos una cerveza y tipo fue ‘no, no’”, agregó, dejando en claro que no hubo ni un pico entre ellos. Y agregó: “Me tomó una cerveza, fue antes de Jimena Barón”.

“Es que es muy lindo Daniel Osvaldo”, se escuchó decir a uno de sus compañeros. Y Pouso cerró, sin filtro y fiel a su sinceridad: “Sí, bueno, pero es un pelot... Yo estoy para más, mi amor”.

EL CONTUNDENTE GESTO DE GIANINNA MARADONA CON DANIEL OSVALDO QUE CONFIRMARÍA SU RECONCILIACIÓN

Luego de ponerle punto final a su historia de amor con Daniela Ballester, Daniel Osvaldo volvió a enfrentar nuevos rumores de reconciliación con Gianinna Maradona después de algunos indicios que se vieron en las redes.

Con el rumor instalado, Juariu recurrió a las redes para reflejar el gesto que tuvo la hija de Diego Maradona con quien fue su exnovio: “No de nuevo”, escribió, con humor, al ver que Gianinna le puso “me gusta” a una foto de una marca de ropa que plasmó en su muro una imagen de Daniel con una remera que hace referencia al Diez.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juariu) Por: Fabiana Lopez

Días atrás, el periodista Gustavo Méndez compartió en las redes algunas fotos y videos que comprobarían esta teoría: “Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona reconciliados. Hay noticia, hay foto”, comenzó diciendo en uno de los posteos que reflejó en Instagram Stories.

“A las 16:38, se los vio a Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona circular con el ‘mercho’ del exjugador por Avenida Alsina y Maipú en Banfield. Hasta que se detuvieron”, agregó (aunque más adelantaría, aseguraría que el vehículo sería en realidad de Gianinna).

Foto: Instagram (@malditopaparazzoremeras) Por: Fabiana Lopez

