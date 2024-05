En medio del dolor que vive a días de la muerte de su papá, Juan Carlos, Andy Kusnetzoff retomó la conducción de su programa radial Perros de la calle y no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas en vivo.

El presentador se apoyó en el psicólogo Gabriel Rolón para atravesar este duro momento: “Quería tener acá porque es difícil, viste, el primer día es volver, después supongo que ya está. Pero el primer día es difícil”, comenzó diciendo, con la voz quebrada.

Foto: Captura de video de X

Tras escucharlo, el profesional intervino: “Es muy difícil porque es un día extraño. Quiero decir, pensá que nunca jamás en la vida, desde que naciste, habías pasado un día sin tu papá. Estoy diciendo por qué es tan difícil. Porque también es cierto que nunca habías hecho radio sin que él te escuchara, sin que él estuviera. Pero bueno, aquí estás y eso es lo bueno”

“Sí, quería agradecerle primero a todo el equipo, a mis compañeras ahí que, pobres, tuvieron que hacerse cargo de la situación que nunca había pasado, impensada. Está bueno saber que pudieron ahí llevarla. Así que muchas gracias, las quiero. Y a todo el resto de la producción también y toda la radio”, respondió Andy.

"Quiero agradecer todas las muestras de cariño que fue increíble, la verdad. Me superó un poco, y me sorprendió. Y me puso contento".

“Si empezaste así, no sé si voy a poder seguir. Pero quiero agradecer todas las muestras de cariño que fue increíble, la verdad. Me superó un poco, y me sorprendió. Y me puso contento”, siguió, tomándose un momento para aguantar la emoción.

“Me preparé un montón. Fui a terapia ayer para no hacer esto” añadió, dejando fluir su tristeza. Y Rolón cerró: No hay manera de prepararse, Andy, para estas cosas. Así que, como salga, amigo, como salga”.

Andy Kusnetzoff regresó a la radio después de varios días de ausencia por la muerte de su padre. (Foto: Instagram / andykusnetzoff)

MURIÓ JUAN CARLOS, EL PAPÁ DE ANDY KUSNETZOFF

“Nunca es tan oscuro como antes del amanecer…. Tu frase de cabecera”, escribió Andy Kusnetzoff (53) en el encabezado de un posteo que le dedicó a su papá, Juan Carlos (87), muy recordado por sus oyentes por las columnas de sexología que hacía en Perros de la calle como el “Dr. K”.

“Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte. Que distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional. Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador”, agregó Andy.

El posteo de Andy Kusnetzoff dedicado a su papá Juan Carlos (Foto: Instagram) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Tu voz es la que escuche toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño, tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar. Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar”, señaló, en referencia a que cursó la carrera de psicología hasta tercer año.

“Gracias por todo lo que me diste. El amor, el humor, la empatía. Te voy a extrañar. Te saludo como me saludaste desde que soy chiquito: ‘Buenas noches coquito, buenas noches papá. Que descanses mi hijito. Que descanses papá’”, cerró Andy Kusnetzoff, muy triste por la pérdida física de Juan Carlos.