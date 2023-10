Durante la semana pasada, tal como ocurrió con el cruce de Belén Francese y Andrea Rincón, la producción de PH Podemos hablar promocionó un supuesto cruce entre Andy Kusnetzzof y L-Gante que finalmente se vio en pantalla con muchos menos decibeles, tal como confirmó la mamá del cantante.

Elián Valenzuela se molestó en cámara con Andy porque consideró que lo habían llevado a hablar sobre su romance con Wanda Nara muy a pesar suyo y acusó a los presentes de “hacerle pisar el palito”, algo que su mamá Claudia sostuvo en El run run del espectáculo.

L-Gante tuvo un cruce picante con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. (Foto: Télam/PH).

“Él dijo que no tenía ningún problema en que lo pasen así, y es más, pidió que no lo editen, que lo pasen entero para que se pueda entender bien”, contó Claudia. “Él pidió que no lo editen. No es que largó cosas y después, pensando que lo iban a editar haya pedido que lo corten”, agregó.

LA MAMÁ DE L-GANTE CONFIRMÓ LA FURIA DEL CANTANTE CONTRA ANDY KUSNETZOFF

Fernando Piaggio le preguntó a Claudia si se había respetado el pedido del cantante, pero ella señaló que “No, se cortó”. “Lo que no se vio es más duro y más largo porque Elián hizo un descargo más largo”, le confirmó al aire Lio Pecorado, que trabaja en otro ciclo de la productora, A la Barbarossa.

“Me da la impresión de que fue porque ese programa ya tuvo problemas con otros artistas”, agregó Claudia, en referencia a Rincón y Francese. ‘Problemas’ es una forma de decir, así que es como ‘Otra vez otra polémica con este programa’”, agregó, aunque quitó responsabilidades a la producción.

“Por más profesionalidad que tengas, de años de espectáculo, no te das cuenta y te van haciendo caer en tema que no solo a vos te compromete, sino que toca a otras personas que no le tenés que joder la vida”, explicó Claudia.

“No quedó nada importante que no saliera al aire. A él le molestó la forma en que fueron llevando la conversación. También, lo enojó que metan en la conversación a otras personas. Elián pidió que no se edite. Lo que le molestó fue todo un combo, el hecho de buscar que diga lo que ellos querían. Hacerlo pisar el palito”, agregó.

