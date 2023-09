El último tercio del 2023 lo encuentra a Andy Kusnetzoff (52) lleno de proyectos. No sólo este sábado vuelve con PH, Podemos Hablar a la pantalla de Telefé, sino que se está preparando para debutar como actor en teatro.

Sentado en una de las oficinas de la agencia que lo representa, Andy se mostró tal cual es. En entrevista con Ciudad, se manifestó expectante antes de subirse al escenario del Multiteatro. A partir del 25 de septiembre, se pondrá en la piel del protagonista de Las Cosas Maravillosas, el unipersonal internacional que, en Argentina, ya encabezaron Peter Lanzani, Lali González y que actualmente lo está haciendo Franco Masini.

Pero eso no es todo. Kusnetzoff también sigue haciendo radio –conduce su clásico Perros de la Calle en Urbana Play-. Y manifestó uno de sus grandes deseos que lo ocupan a diario: disfrutar de todo lo que se le presente; no perderse de nada, sobre todo del crecimiento de sus hijos, Helena de 7 años y León de 2, fruto de su relación con su compañera de vida, Florencia Suárez (37).

Andy Kusnetzoff con Ciudad

ANDY KUSNETZOFF DEBUTA COMO ACTOR EN TEATRO CON “LAS COSAS MARAVILLOSAS”

-¿De qué trata Las Cosas Maravillosas?

-Las Cosas Maravillosas es una obra que recorrió distintos países, que va cambiando de narrador cada dos o tres meses. Acá la hizo Peter Lanzani, Lali González y ahora la está haciendo Franco Masini.

Para mí, es una obra sobre la vida, sobre el sentido de la vida. Es una obra muy emocional con momentos divertidos. Pero, más que nada, te diría que es una experiencia teatral porque es una obra colectiva que se construye entre todos los que van a ver cada función. Tiene esa particularidad que fue la que a mí me atrapó.

-¿Va a participar el público?

-Sí, pero de una forma orgánica a la obra. No es que te expone si, por ejemplo, vos sos tímido y no querés. Es difícil de explicar… el público tiene participación, pero de forma tranquila. Todo es en función de que la obra se pueda llevar adelante. Y yo, cuando vi los primeros minutos de la película de HBO –Todas las Cosas Brillantes-, dije “la quiero hacer”, porque tiene una particularidad que es muy espectacular.

LAS COSAS MARAVILLOSAS EN LA VIDA DE ANDY KUSNETZOFF

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez. Foto: Instagram.

-Remitiéndonos un poco al nombre de la obra, ¿cuáles son Las Cosas Maravillosas que tiene la vida de Andy y que la hacen distinta?

-Yo creo que cada vida es distinta, pero creo que lo maravilloso es que cada uno encuentre el sentido y el disfrute en la suya. Más que el sentido, creo que estamos en esta vida para ser felices: son momentos de felicidad, no es todo el tiempo. Tiene que ver con muchas cosas.

La mía tiene de maravilloso el poder trabajar de lo que me gusta y haber tenido una familia que no tiene nada que ver con lo laboral, pero que te conecta mucho con la vida; mi familia terminó de encajar ciertas piezas y creo que está buenísimo.

-¿Ellos son tu cable a tierra?

-Sí, tengo muchos cables a tierra. Pero Flor, mis hijos, seguramente sí lo son. Por ejemplo, llego a casa, está León y vamos a jugar juntos y no me pregunta cómo fue el trabajo, cómo midió tal o cual cosa, sino que sólo nos ponemos a jugar.

ANDY, CUANDO SE APAGAN LAS CÁMARAS Y LOS MICRÓFONOS

-Sos “Andy” fuera de los medios, el “Andy papá” totalmente ajeno a tu trabajo…

-Y sí. Yo trato de no hablarles mucho de trabajo. Helenita un poco sabe que hago radio porque sus padres se conocieron allí, pero no es que le muestro muchos videos ni le cuento muchos detalles. Aunque el otro día estábamos hablando de Maradona, me preguntó si lo conocí, le dije que sí y que, si quería, otro día le mostraba una charla que tuve con Diego. Fue lo único laboral que le ofrecí de ver para que lo conozca a Diego.

Andy Kusnetzoff y Lionel Messi. Foto: captura YouTube

-¿Qué le decís si, por ejemplo, salen a comer y un fan te pide una foto?

-Sí, suelen pedir una foto. Pero si uno actúa normal, no hay mucho más por decir. Las veces que me preguntó, le dije que sucede porque les gusta el trabajo de su papá, el de la radio. Pero si uno les habla de una normalidad, queda en normal; si uno lo trata como algo extraordinario, parece que lo es, y yo trato de que nos califiquen como padres por lo que somos como tales, no por el éxito (o no) que tengamos a nivel laboral.

LOS MOMENTOS EN LOS QUE LA VIDA NO TUVO COSAS MARAVILLOSAS PARA ANDY

-Y hay momentos en los que la vida no tiene cosas tan maravillosas, ¿cuáles fueron esas etapas para vos en las que la cosa se complicó un poco más?

-En la vida, siempre hay momentos de búsqueda, pérdidas, momentos de sufrimiento… Yo, en lo particular, me adapto mucho a las cosas que van pasando. Tengo mucho poder de adaptación. Tiene que ver con que me fui a vivir a Brasil de chiquito y empecé primer grado sin saber portugués. Entonces, a partir de ahí, comencé a adaptarme a todo lo que vino.

La vida es maravillosa, pero no todos los momentos lo son. La obra habla un poco de eso también: es un chico de siete años hasta la actualidad, que hace una lista de las cosas maravillosas que encuentra en la vida para ayudar a alguien de su familia que lo necesita.

Andy Kusnetzoff. Foto: captura YouTube

ANDY KUSNETZOFF Y FLOR SUÁREZ, JUNTOS A LA PAR

-Flor incursionó en el mundo del teatro con sus cuentos. ¿Qué consejo pudo trasmitirte para la obra?

-Charlo mucho con ella. A ella le gusta mucho el teatro. Yo no soy mucho del teatro, pero esta obra sí la vimos juntos y me dijo “está buena para que la hagas, es muy para vos”. Todos sentíamos que era muy para mí por muchas temáticas y cosas que se van a dar cuenta si ven la obra. Nosotros charlamos mucho, pero ella está con otro tipo de teatro; es teatro infantil, pero está igualmente buenísimo.

-Ella también está cumpliendo muchos sueños. Ahora estuvo presentando su proyecto en Europa, en Turquía y Barcelona…

-¡Todo increíble! Me pone muy feliz por ella. Se fue dando. Además, todo el gen de su proyecto tiene que ver con los cuentos que hizo para que Helenita se durmiera y terminaron siendo cuentos publicados. Va por la cuarta edición. Y ahora se presentó en Barcelona, hizo teatro allí. Los cuentos están publicados allá por una editorial en catalán. ¡Una locura total! ¡Espectacular!

LAS ENSEÑANZAS QUE LE DEJARON A ANDY KUSNETZOFF LOS DÍAS QUE ESTUVO AL CUIDADO DE HELENA Y LEÓN

-¿Vos te quedaste acá con los dos niños?

-Yo me quedé acá con los dos niños. ¡Y bueno! ¡Alguien se tiene que quedar! Estuvo buenísimo. Fueron diez días en los que, además, estaba con los ensayos para la obra, PH que vuelve, el teléfono que sonaba… no sé cómo hice, pero no colapsé. Estoy muy tranquilo. Estuvo bueno. Me ayudaron muchos amigos. Tuve mucha ayuda. Si no, es imposible estar. Pero me conecté mucho. Salía antes de la radio, lo iba a buscar a León al jardín, llevé a los dos al cole. La pasé re bien. Estuvo lindo, me gustó.

Andy Kusnetzoff con Helena y León, sus hijos. Foto: Instagram

-¿Algún momento que disfrutaste con los chicos que usualmente no vivís?

Hay una ronda musical a las 12 del mediodía en el jardín de León que yo nunca voy, pero esta semana fui todos los días y lo re disfruté. ¡Estuvo buenísimo! Me encantó. Me encanta, pero lo que pasa es que no me puedo ir todos los días antes de la radio. Por otro lado, hay veces que me pregunto por qué no, porque este momento no vuelve nunca más.

Estas son cuestiones de la paternidad que a mucha gente le pasa. Algunas cosas se pueden, otras no. Pero hacer algunas cosas te hacen perder otras. Me gusta mi trabajo, está bueno, pero no me quiero perder tampoco de verlos crecer. Y creo que eso es lo bueno de haber tenido hijos más de grande. Antes no estaba para ser padre porque estaba en una onda muy laboral y las cosas vienen cuando vienen. Así que está bueno. ¡Todavía me puedo agachar bien para jugar con ellos!

ANDY KUSNETZOFF Y TODOS LOS DETALLES SOBRE LA VUELTA DE PH

Andy Kusnetzoff. Foto: Telefe

-Vuelve PH, Podemos Hablar, ¿nos vas a sorprender con alguna nueva sección?

-Siempre hay secciones nuevas. Creo que están muy buenas. No las probé todavía. Sólo en la oficina. El otro día estuve tres horas con los productores, entraba uno, salía el otro. Pero vamos a probarlas al aire. Les tengo fe.

-¿Confirmados los invitados para este sábado?

-Sí. Van a estar Damián Betular, Abel Pintos, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Paula Chaves.

-Con tu faceta de productor que tenés tan arraigada, ¿sos de interceder en la lista de invitados y en la propuesta de nuevas secciones?

-Sí, eso sin dudas. Las secciones las vamos cambiando todos los años porque me gusta y siempre hay que ir cambiando, dentro de lo que es PH. En cuanto a los invitados, algunos los tengo que remar yo, a otros los va llamando la producción, y así nos vamos manejando. Bien.

-Tenemos un Andy multifacético, en radio, teatro, tele, padre…

-¡Hoy tenemos mucho! Te juro que pensé que iba a estar más tranquilo a esta altura del año, pero algunas veces se da así. No pasa nada. Hay que aprovecharlo y disfrutarlo con tranquilidad.