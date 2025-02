El tremendo descargo de Tomás Dente por ver a Morena Rial como panelista de Mañanísima no pasó desapercibido y muchos ciclos de la TV levantaron ese momento de El Impertinente, aunque a Josefina Pouso le dio “vergüenza ajena”, como ella misma aseguró.

“A mí cada editorial de Dente me da vergüenza ajena. Hace todo un dramón de cosas que realmente no tienen tanta entidad y me parece que él habla porque quizá no pudo tener la exclusiva con Morena Rial, porque le hubiese encantado poder tenerla”, dijo la panelista de A la tarde.

“La tuvo Carmen, que quizá se pudo haber equivocado por tenerla sentada en el panel. ¿Quién sos vos y desde qué lugar estás hablando de moralidad, mi amor? A mi me saca la gente que habla de moral… ¡Ojo que después se te da vuelta!”, le advirtió la exmodelo.

TOMÁS DENTE LE RESPONDIÓ FUERTE A POUSO CON REFERENCIAS A SU RECORDADO AFFAIRE CON JORGE RIAL

La respuesta de Tomás Dente no se hizo esperar y se dio apenas 45 minutos después, en El impertinente, donde la trató de “corta”. “Para hacer una devolución sobre lo que dijo una persona, mínimamente tomate el trabajo de escuchar la editorial entera, no el recorte de 10 segundos, ¡burra!”, le espetó.

“Acá todo el tiempo hicimos hincapié en que era una gran nota periodística. Lo que criticamos fue el circo montado alrededor de esa nota periodística, no la nota en cuestión. ¡Burra!”, insistió Dente, que hizo referencia a que su presencia en A la tarde se debe a su recordado affaire con Jorge Rial en Madrid en junio de 2022.

“A mí me tienen podrido con el tema de que las cosas después se te dan vuelta, que todo vuelve. Todo vuelve cuando haces las cosas mal, cuando tenés muertos en el placar. Cuando dependés de un padrino o una madrina, cuando tenés contactos de poder, cuando te acostás con gente que tiene poder, Pouso, ¿Te suena eso a vos?”, agregó.

