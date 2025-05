A poco de las fuertes repercusiones que despertó haber dado la noticia sobre Lourdes Sánchez y una supuesta infidelidad al Chato Prado con el empresario español, Ramón Vegas, la panelista de Puro Show sorprendió al revelar la charla privada que mantuvo con la bailarina.

“Ayer a la tarde, me llamó Lourdes y me llamó llorando. Mientras yo estaba saliendo al aire con Viviana Canosa, me estaba escribiendo ella, diciéndome ‘estoy muy angustiada‘. Para mí fue muy difícil porque yo ya estaba al aire, pero bueno, la llamé cuando terminé”, comenzó diciendo la panelista del programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece.

“Ella estaba llorando, estaba abatida. Me dijo, ‘te pido por favor, basta. Te pido piedad. Te lo pido de madre a madre’. Me dijo, ‘mi hijo no está bien hace tiempo, y esto lo va a afectar mucho’. Entiendo que no es que por esto que el nene está mal. Evidentemente, hay otro tema que no sabemos. Me lo pidió especialmente por su hijo”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, dando a conocer su decisión sobre este tema: “También me dijo, ‘es una cag… que haya salido esto’, y me dijo de encontrarnos porque había muchas cosas que no me podía contar por teléfono. Lo que quiero decir es que voy a acceder a eso, a dejar de hablar de ella. Lo hablé con la producción, lo hablamos con las autoridades del canal, y era difícil la decisión. Pero, para mí, el tema ya está. Y le mando un beso a Lourdes. Le agradezco su llamado”.

Foto: Instagram (@lourdesanchezok)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LOURDES SÁNCHEZ LUCE UN ANILLO DE COMPROMISO EN MEDIO DE RUMORES DE ROMANCE CON RAMÓN VEGAS

Luego de que Fernanda Iglesias asegurara en Puro Show que Lourdes Sánchez (que está en pareja con Chato Prada, con quien tiene a su pequeño, Valentín) tiene un amante millonario desde hace más de un año y que es un empresario español que se llama Ramón Vegas, la panelista reparó en un detalle especial de la bailarina.

La panelista del ciclo que conduce Pampito y Matías Vázquez por eltrece mostró el anillo que usa Lourdes y aseguró que se trataría de un obsequio que le habría hecho su amante: “Es de compromiso. Es el que tiene el brillantito en el anular“, dijo la periodista.

“Yo pensé que era un anillo de coco, una cosa así”, intervino Pampito. Y Angie Balbiani cerró: “El anillo de compromiso se pone en el dedo anular porque hay una vena que va directo al corazón. Entonces, cuando vos ves un anillo que está en este dedo, tenés que asumir que es de compromiso”.